von Eva Carolin Keller Ein richtiges Trend-Duo – aka Strick-Set – erobert im Frühling unsere Herzen. Wir zeigen dir, wie du den All-Over-Strick-Look stylst.

Dass Häkel- und Strickteile diese Saison total angesagt sind, ist nicht an uns vorbeigegangen. Überall sieht man die ausgefallenen It-Pieces. Ob in Form von Taschen, Kleidern, Shorts oder Tops – es gibt kaum ein Kleidungsstück, das nicht mittlerweile auch in gestrickt oder gehäkelt erhältlich ist. Im Sommer kommen dann kurze Häkel-Bustiers und Bikinis dazu und sorgen für eine Extra-Portion Ibiza-Glamour.



Da die Temperaturen hier bei uns noch nicht bereit sind für super kurze oder grobmaschig-luftige Mini-Röcke und Crop-Tops, haben wir einen Trend mitgebracht, der Sommergefühle aufkommen lässt, aber trotzdem auch für kühlere Tage geeignet ist.

Strick-Zweiteiler peppen jetzt unsere Frühlingsgarderobe auf

Die Temperaturen klettern langsam nach oben und wir erfreuen uns an diesen coolen Zweiteilern aus Strick. Das Besondere am Look ist, dass du zum Unterteil das passende Oberteil trägst. Falls du bereits ein cooles gestricktes Kleidungsstück besitzt, das nicht zu einem Set gehört, kannst du natürlich einfach ein zweites Teil in der gleichen Farbe kombinieren.

So stylst du den Look

Besonders erdige Töne und uni-farbene Kombis – gerne auch in kräftigen Farben – sind jetzt angesagt. Da kannst du eigentlich nicht viel falsch machen. Wir zeigen dir trotzdem, wie du das trendige Strick-Set stylst.

Casual und Cozy

Für graue Regentage ist ein gemütlicher Strick-Zweiteiler aus etwas dickerem, weichen Material wie gemacht. So kuschelst du dich entweder Zuhause auf der Couch ein oder du kombinierst edlen Schmuck, eine Sonnenbrille und schicke Tasche dazu. Fertig ist der Ausgeh-Look.

Kräftige Farben, simpler Schnitt

Ein Set aus längeren Shorts und einem T-Shirt oder einer Strickjacke ist perfekt für wärmere Frühlingstage, an denen es aber morgens und abends noch kühl sein kann. Beliebt sind kräftige Farben wie Blau oder Grün. Mit Cap und Sneakern wirkt der Look besonders cool.

Auch die Kombi aus Strick-Rock und -Oberteil kann sich sehen lassen. Mit edlen Accessoires und Heels eignet sich das Outfit auch super für ein schickeres Event. Knall-Farben machen den Look zum Eye-Catcher.

Edel in Beige

In zurückhaltenden Tönen kommt ein Strick-Set ebenfalls stylisch daher. Denn dann liegt das Augenmerk auf dem Material. Außerdem wirkt der Look so besonders edel. Ein langer figurbetonter Rock mit passendem Top schreit nach Boho-Glamour.