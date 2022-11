Strickkleider-Trend 2022 Das perfekte Kleid für den Herbst und Winter

© Look! / Adobe Stock

von Pia Goward Mit Strickkleidern bist du für den Herbst und Winter bestens ausgestattet. Welche Modelle jetzt in deinen Kleiderschrank gehören, verraten wir dir.

Die Temperaturen werden niedriger, die Blätter nehmen die buntesten Farben an und fallen dann langsam Richtung Boden – ganz klar, der Herbst steht vor der Tür. Damit wir an den kommenden kühlen Tagen nicht frieren müssen, brauchen wir die richtige Kleidung. Da kommt der Strickkleider-Trend 2022 sehr gelegen. Mit den wolligen Kleidern hast du nämlich in Nullkommanichts ein Outfit gezaubert und musst dich nicht darum sorgen, zu frösteln.

Strickkleider-Trend – welche Kleider brauche ich jetzt?

Die Herbst- und Wintermode ist dieses Jahr sehr vielversprechend. Wir bewegen uns hauptsächlich in einem neutralen Farbbereich und sehen sehr viel Schwarz, Creme und Beige. Wir lieben es! Denn mit diesen Basic-Farben kannst du viele verschiedene Outfits kreieren, die dank wechselnder Accessoires, Schuhe und Mäntel immer wieder neu aussehen. Doch welche Kleiderform gehört jetzt in den Kleiderschrank?

Alles auf Midi

Schauen wir uns die Strickkleid-Trends in diesem Jahr an, wird deutlich, dass aktuell auf Midilänge gesetzt wird. Besonders begehrt sind dabei ganz klassische Formen mit geradem Schnitt, figurbetonte Modelle mit Knopfleiste und Wickel-Strickkleider. Letztere sind wahre Schmeichler jeder Figur und betonen vor allem die Taille, aber auch den Rest deiner Figur.

Strickkleider mit geradem Schnitt, am besten mit Grobstrick, sind nicht umsonst echte Evergreens, die jeden Kleiderschrank bereichern. Mit ihrem Rundhals- oder V-Ausschnitt kannst du sowohl mehrere Ketten dazu stylen als auch einfach nur auffällige Ohrringe. Dazu ein Paar Stiefel in Creme oder Beige kombiniert und fertig ist der Look. Ergänzen kannst du das Ganze noch durch einen Longblazer oder einen Wollmantel.

Bei Rippstrickkleidern mit Kragen und Knopfleiste ist das Styling ebenso schnell gemacht. Die Figur umschmeichelnden Kleider sind dank ihrer Knopfleiste nicht großartig auf Accessoires angewiesen, sodass dezente Ohrstecker schon ausreichen. Stiefel mit langem Schaft verleihen dem Kleid eine gewisse Eleganz und strecken deinen Körper optisch. Boots hingegen lockern das Gesamtoutfit auf.

Ärmellose Kleidung ist für den Herbst und Winter zwar eher untypisch, aber nicht verboten. Ideal dazu kombinieren kann man schlichte Langarm-Shirts in verschiedenen Farben zum Unterziehen. Alternativ kannst du auch Cardigans in verschiedenen Längen zum Überziehen für das ärmellose Midikleid nehmen. Eine Strickjacke in Short-Blazer-Optik sieht dazu genauso gut aus wie ein langer Cardigan im Oversize-Look.

Kurze Strickkleider

Wird es noch etwas kälter, ist ein geripptes Strickkleid mit Rollkragen die Lösung. Dein Dekolleté ist vor dem Wind geschützt und dir wird nicht so schnell kalt. Mit einer gepunkteten Strumpfhose gepaart und ein paar wadenhohen Boots ist das Outfit bereits komplett. Gut dazu kombinieren kannst du beispielsweise noch einen Hut oder eine Wollmütze.

Woran du in diesem Jahr ebenfalls nicht vorbeikommst, sind Trompetenärmel. Die sind besonders in der Herbst- und Winterkollektion dieses Jahr zu entdecken und verleihen jedem Outfit das gewisse Etwas. Ein Kleid mit dezenten Trompetenärmeln und einem Gürtel ist damit das perfekte Herbstkleid.

Der Vibe der Sixties und Seventies darf auch im Herbst und Winter ausgelebt werden, denn Kleider mit buntem Muster lieben wir aktuell. Wähle am besten etwas in Pastellfarben, damit du das Strickkleid auch noch im Frühling anziehen kannst.

Verspielte Strickkleider

Der verspielte Look ist in. Besonders für die romantische Herbst- und Winterzeit ist ein Zopfmuster ein passendes Detail, ebenso wie Volants. Beide stellen Accessoires wie Ketten in den Hintergrund, weshalb sie gar nicht erst nötig sind.

Beim Zopfmuster-Strickkleid kannst du gern etwas derbere Boots kombinieren, zusammen mit einem Oversized-Wollmantel.

Ein Strickkleid mit Volants hingegen darf ruhig etwas zarter gestylt werden, beispielsweise mit einem fluffigen Faux-Fur-Mantel und Combat Boots oder Stiefeletten. Gut dazu passt auch ein Stirnband, wenn der herbstliche Wind mal wieder zu stark weht.

