Bisou! Pünktchenmuster sind in Frankreich vor allem im Spätsommer ein Volltreffer.

Wir alle haben schon die Hoffnung verloren und die Übergangsjacke abgestaubt, da lässt er sich wieder blicken: der Sommer! Hier erfahrt ihr, was die Style-Queens Europas zu dieser Jahreszeit tragen. Anna Wagenleitner

Der French-Chic begeistert uns immer wieder, weil er den Spagat zwischen Zeitlosigkeit und Trendbewusstsein so elegant und mühelos meistert, wie kaum ein anderer. Mit einigen Key-Pieces könnt auch ihr den unvergleichbaren Stil der Französinnen ganz einfach in euren Kleiderschrank holen und in den letzten warmen Wochen des Jahres alle Köpfe auf der Straße mit euren stylischen Sommer-Looks verdrehen!

Vier Styles, die Französinnen im Spätsommer tragen

1. Klassische Kombi

Weniger ist manchmal mehr: auch Französinnen setzen häufig auf Basic-Pieces für einen eleganten und schlichten Look. Mit der Kombination aus einem weißen Hemd oder T-Shirt und einer Jeanshose liegt ihr eigentlich immer goldrichtig und müsst euch nicht mal viele Gedanken um euer Styling machen! Für den Sommer sind hierbei statt einer langen Jeans, Denim-Shorts die richtige Wahl. Um noch mehr im Trend zu liegen setzt ihr auf sogenannte "Jorts", die It-Variante der Saison.

2. Maxi-Modus

Um maximal fashionable auszusehen brauchen wir nur eins: Richtig! Den Maxirock. Dass lange Röcke wieder im Trend sind ist schon lange keine Neuheit mehr. Vor allem im Sommer sind sie praktisch, denn sie sind luftig, vielfältig kombinierbar und herrlich bequem. In Frankreich lieben die Frauen das feminine Kleidungsstück ebenfalls und tragen aktuell vor allem die trendy Variante im Carmen-Stil. Diese gerüschte Version des Maxi-Rocks versprüht besonders viel Charme und Romantik und hilft uns, sich in die Straßen von Paris zu träumen.

3. Bester Bast-Bag-Begleiter

Französinnen setzen schon lange auf die sommerlichen Bast-Taschen als Alltagsbegleiter. Mittlerweile ist der Trend auch nach Deutschland geschwemmt worden und ist nicht nur stylisch sondern auch ziemlich praktisch: in die meisten Modelle könnt ihr eine Menge Krams unterbringen und müsst euch so nicht mehr entscheiden, ob noch Platz für einen Pulli für den Abend da ist oder nicht. Die robuste Naturfaser sorgt zudem dafür, dass die Tasche noch lange zu unseren Sommerlieblingen gehören kann und das Urlaubsflair auch auf deutschen Straßen versprüht wird.

4. Polka-Power

Hiermit ist natürlich nicht der beschwingte Tanz gemeint, sondern das aktuelle Lieblingsmuster aller Französinnen. Neben klassischen Streifen, die den Pariser-Chic häufig ausmachen, stehen auch Punkte sehr hoch im Kurs. Punktmuster geben einem Look immer einen verspielten, femininen Touch und sind vor allem im Sommer immer ein süßer Hingucker auf Oberteilen oder Kleidern, ohne dabei zu aufdringlich zu wirken. So einfach kann trés chic nämlich sein: mit diesem Trend könnt ihr definitiv immer punkten!