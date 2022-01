Styling-Tipp Mit diesem Trick machst du jedes Outfit spannender

von Anna von Falkenburg

Mützen, dicke Jacken und unvorteilhaft große Schals hin oder her – wir wollen immer gut gestylt durch den Winter kommen. Wir verraten dir einen Fashion-Trick, wie dein Outfit direkt spannender aussieht. So einfach und doch mit großem Effekt.

Wir kennen es alle: Wir stehen vor dem überfüllten Kleiderschrank, die dicht behangene Kleiderstange daneben und wissen trotzdem nicht, was wir heute anziehen sollen. Damit ist jetzt Schluss, denn mit diesem Trick lässt du jedes Outfit automatisch spannender aussehen! Der Trick ist dabei denkbar einfach: Stimme einfach deine Tasche und deine Schuhe aufeinander ab!

Die Kombi macht's

Bei diesem Styling-Tipp geht es einzig und allein um die Kombination zweier Fashion-Pieces – Taschen und Schuhe. Viel zu oft würfeln wir noch kurz bevor wir aus dem Haus müssen wahllos Kleidungsstücke zusammen, stellen uns dann noch einmal vor den Spiegel und murmeln vor uns hin: "Passt schon." Auch, wenn das manchmal so gar nicht der Fall ist. Denn bei einem guten Styling kommt es nicht nur auf trendy Fashionteile an. Oft unterschätzen wir, wie wichtig es ist, die richtigen Teile miteinander zu kombinieren. Wenn Tasche und Schuhe zueinander passen, steht die Basis des Outfits, dann kann nicht mehr viel schief gehen.

Lässig gestylt

Wenn Schuhe und Tasche zueinander passen, wirken selbst vermeintlich lässige Looks mit Jogginghose spannend, weil dadurch erkennbar wird, dass du dir Gedanken über deinen Look gemacht hast. Style zu deiner Jogginghose einfach ein paar neonfarbene Schuhe und die farblich passende Tasche dazu: Fertig ist der Look.

Sonia Lyson mit Schuhen und Tasche in derselben Farbe, Street-Style Berlin © Christian Vierig via / Getty Images

Schick gestylt

Der Styling-Trick kann aber noch viel mehr: Er kann auch eleganten Looks das gewisse Etwas geben. Denn passen Schuhe und Tasche zueinander, wirkt das gesamte Outfit direkt anders. Weiterer Pluspunkt: Wählst du farbenfrohe Tasche und Schuhe, kann der Rest des Looks eher gedeckt gehalten werden. Dinner-Date komplett in schwarz, nur Schuhe und Tasche blitzen im einheitlichen Neon-Ton hervor? Das bleibt in Erinnerung!

Designerin Sue Giers mit Schuhen und Tasche in derselben Farbe, Street-Style Hamburg © Streetstyleshooters via / Getty Images

Für Einsteiger

Du besitzt vielleicht nicht Tasche und Schuhe im selben Farbton oder möchtest dich lieber erst einmal langsam an den Trick heranwagen? Wenn zumindest Teile von Schuhen und Taschen zueinander passen oder gar gleiche Farbakzente haben oder aus ein und derselben Farbfamilie stammen, stellen sie einen schönen Rahmen für deinen Look dar. Das Outfit wirkt harmonischer.

Sonia Lyson mit Schuhen und Tasche in derselben Farbe, Street-Style Berlin © Jeremy Moeller via / Getty Images

