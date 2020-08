Büro-Outfits bei Hitze: Die perfekten Looks für 30 Grad plus

Office-tauglich Büro-Outfits bei Hitze: Die perfekten Looks für 30 Grad plus

Hat da jemand Hitze und Büro gesagt? Da kriegt die ein oder andere sofort einen Schweißausbruch. Don't worry! Wir zeigen euch 5 Looks, die ihr auch bei 30 Grad plus im Office tragen könnt.

1. Culotte und Off-Shoulder-Bluse

Eine sommerliche Culotte eignet sich perfekt für einen heißen Tag im Büro, denn sie sitzt locker und zeigt nicht zu viel Bein. Wir stylen dazu eine Off-Shoulder-Bluse, offene Sandalen mit Plateau und eine kleine Umhängetasche. Schon haben wir ein tolles Büro-Outfit im Hochsommer.

2. Midi-Rock und Top

Auch ein Midi-Rock ist eine perfekte Alternative, wenn das Thermometer mal wieder über 30 Grad steigt. Wir haben uns für ein asymmetrisch geschnittenes Modell mit schwingenden Volants entschieden. Super süß! Wir kombinieren zu dem wadenlangen Rock ein edles Spitzen-Top, Slides mit Plateau und coole Statement-Ohrringe.

3. Hemdkleid + Stoff-Sneaker

Ihr müsst ein wenig förmlicher auf der Arbeit erscheinen? Kein Problem! Mit diesem Look gebt ihr einen souveränen Auftritt ab – aber müsst nicht schwitzen. Das kurze Hemdblusenkleid sieht in Kombination mit den weißen Sneakern super lässig aus. Und der besondere Eye Catcher: das rote Scrunchie im Haar. We like!

4. Maximal sommerlich

Ein Maxikleid zum Wickeln ist einfach herrlich – und zeigt dabei nicht zu viel Haut. Also super fürs Büro geeignet! Wir finden eine Jeansjacke dazu mega lässig, können uns das Kleid aber auch gut mit einem weißen Blazer vorstellen. Die Sandalen und der Lip Gloss sind tolle Farbtupfer und ergänzen das Outfit.

5. Palazzohose

Ihr seid eher der Hosentyp und wollt oder könnt im Büro keine Shorts tragen? Eine weite Palazzohose kommt da doch wie gerufen. Die Streifen lassen optisch ein paar Pfunde verschwinden, die Wickelbluse lässt uns ebenfalls schlank wirken. Das Interessante hier? Die unterschiedlichen Muster zu einem Outfit gemixt. We like!

6. Jumpsuit

Wie wäre es mit einem unkomplizierten Look? Dann ist der Jumpsuit genau richtig für euch. Besonders schön finden wir dieses Modell aus Leinen in Kombination mit süßen Pantoletten in Puderrosa. Passend zum Sommer kombinieren wir den Look mit einer lässigen Korbtasche und einem pinken Gloss auf den Lippen.