10 Looks, die euer Modeherz im Herbst höherschlagen lassen

Modern Romantic

Wenn es um das Wetter geht, bin ich ein absolutes Sommerkind, in Sachen Style wiederum liiiebe ich den Herbst. Hohe Stiefel, lange Mäntel – hach, da schlägt mein Modeherz direkt einen Takt schneller. Und 2020 hat die kühlere Jahreszeit so einiges zu bieten. Meine aktuellen Favoriten: Coole Layering-Looks in gemütlichen Erdtönen.

Für lange Spaziergänge an der frischen Luft oder das Kaffeedate mit meiner BFF setze ich deswegen auf ein romantisches Blümchenkleid und verpasse ihm mit einem kuscheligen Cashmere-Cardigan in Beige ein trendiges Herbst-Update. Jetzt noch eine goldfarbene Statement-Kette dazu und cognacfarbene Stiefel und Bag – fertig ist für mich der ultimative Herbst-Look.

Ann-Christin, Mode- und Beauty-Redakteurin

