Das sagt eure Unterwäsche über euren Charakter aus

1. Der "normale" Slip

Schwarzer Slip mit Spitze und Spitzenapplikation, von H&M, ca. 8 Euro.

Er ist ein unaufgeregter Evergreen in der Wäscheschublade. Unabhängig von Trends ist er stets überall zu kaufen und bedeckt trotz schmaler Seitenbündchen den Po. Frauen, die den normalen Slip mögen, sind oft pragmatisch, wollen Beständigkeit ohne viel Schischi und fühlen sich in der Natur rundum wohl. Denn dieser Slip ist zuverlässig, erfüllt seine Aufgabe ohne dabei zu dick aufzutragen. Ob beim Wandern, Walking, Joggen oder einem gemütlichen Tag zu Hause mit einem Buch im Bett – ihr seid beständig, treu und liebt einen natürlichen Look.

2. Der Panty-Schnitt

Mittelblaue Panty mit Spitzen-Front und transparenter Rückseite. Von Lascana, um 13 Euro.

Die Panty hat breite Bündchen, einen flachen Beinausschnitt und eignet sich besonders für Sport und keine ganz hautengen Jeans und Hosen. Frauen, die gerne zum Panty-Schnitt greifen, sind echte Kumpel-Typen. Ihr mögt es, mit eurer Weiblichkeit zu spielen, wollt es aber trotzdem bequem und unaufgeregt. Ihr seid Frauen zum Pferdestehlen und Männer finden eure derbe Art cool und anziehend. Ihr liebt Sport und habt einen lässigen und entspannten Style.

3. Der String-Tanga

Roter String-Tanga mit Riemchen und verspieltem Saum, von Women Secret über Zalando, ca. 17 Euro.

Der String zeichnet sich durch ein Minimum an Stoff aus, bedeckt nur das, was wirklich bedeckt werden muss. Besonders Frauen, die gerne figurbetonte Sachen tragen, greifen gerne zum Tanga. Dabei ist euch euer Erscheinungsbild sehr wichtig. Ein Slipabdruck auf der hautengen Hose? Für euch ein absolutes No-go! Frauen, die Strings tragen, neigen zum Perfektionismus, sind sehr feminin und wirken selbstbewusst.

4. Der Brazilian-Schnitt

Brazilian-Slip in Rot mit transparenter Spitze, von Intimissimi, um 9 Euro.

Weniger ist mehr lautet hier die Devise. Besonders gut geeignet sind die modernen Brazilian-Schnitte, die ein Mix aus "normaler" Form und String sind, für Frauen mit rundem Popo. Dank Kim Kardashian & Co. ist der große Po so angesagt wie nie. Wer diese Gesäß-Form hat, sollte sie betonen, anstatt kaschierend vorzugehen. Denn ein Trugschluss ist hier oft, dass viel Stoff viel bringt. Frauen, die gerne zum Brazilian-Schnitt greifen, wissen, was ihre weiblichen Vorzüge besonders betont und gehen selbstbewusst mit ihrer Weiblichkeit um. Wohlgeformte Rundungen brauchen Bewunderer! Und die bekommt ihr garantiert – ob mit großem oder kleinem Popo – beim Brazilian-Schnitt und mit eurer lebensbejahenden Art.

5. Formende Wäsche mit hoher Taille

Highwaist-Slip mit formenden Eigenschaften, von H&M, ca. 15 Euro.

Altmodischer Schlüpper? Aber nicht doch! Nicht nur Fans der 50er Jahre dürfen sich über die formende Wäsche freuen. Nostalgisch anmutende Modelle finden sich häufig in der Wäscheschublade von Frauen, die es gemütlich mögen. Ihr setzt durch den Taillenslip eure Kurven gekonnt in Szene – wenn ihr einen Raum betretet, dann schauen alle auf.