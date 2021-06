Ist dieser Blazer ein modischer Seitenhieb auf Melania Trump?

US-Präsident Joe Biden und seine Frau Dr. Jill Biden sind im Vorfeld des in Cornwall stattfindenden G7-Gipfels nach England gereist. Für ein Treffen mit dem britischen Premierminister und seiner Familie wählt die amerikanische First Lady ein ausdrucksstarkes Outfit – und macht damit vieles besser als ihre Vorgängerin.

Der amerikanische Präsident Joe Biden, 78, und seine Frau Dr. Jill Biden, 70, befinden sich zur Zeit in England, wo sie sich unter anderem mit Queen Elizabeth, 95, und Premierminister Boris Johnson, 56, treffen werden, bevor der G7-Gipfel in Cornwall startet. Die ganze Welt schaut auf die Grafschaft im Südwesten Englands: Bei wichtigen Zusammenkünften wie diesen können auch die Outfits starke Signale senden.

Melania Trump sorgte mit Schriftzug für Aufruhr

Melania Trump besucht Kinder von Geflüchteten an der mexikanischen Grenze und es ist ihr – so steht es zumindest auf ihrem Parka – "wirklich egal". © Getty Images

Bestes Beispiel ist die ehemalige First Lady Amerikas, Melania Trump, 51, die 2018 für einen Besuch an der texanischen Grenze eine Jacke mit dem Schriftzug "I Really Don't Care, Do U?" (dt. Es ist mir wirklich egal, und dir?) auf dem Rücken trug. Besonders brisant war, dass sie sich vor Ort mit Kindern traf, die bei der Flucht nach Amerika von ihren Eltern getrennt wurden. Ein Statement, das – verständlicherweise – weltweit für Furore sorgte.

Jill und Joe Biden treffen sich mit Boris Johnson und seiner Frau Carrie. © TOBY MELVILLE/POOL/AFP / Getty Images

Dr. Jill Biden will "Liebe" aus den USA bringen

Eine gegenteilige Botschaft hat jetzt der Blazer von Dr. Jill Biden. Am Donnerstag (10. Juni) treffen sie und ihr Mann sich mit Boris Johnson und seiner frisch angetrauten Carrie Symmonds, 33, und deren Sohn Wilfred, 1. Über einem gepunkteten Kleid von Brandon Maxwell trägt Jill einen schwarzen Blazer des französischen Labels Zadig & Voltaire, dessen Rückseite das in Strasssteinen gestickte Wort "Love" (dt. Liebe) ziert.

Dr. Jill Biden trägt einen schwarzen Blazer von Zadig & Voltaire. Auf dem Rücken prangt in Strass das Wort "Love". © Brendan Smialowski / AFP / Getty Images

Die Frau des Präsidenten hat dieses Kleidungsstück ganz bewusst ausgewählt und möchte sich – im Gegensatz zu ihrer Vorgängerin – auch dazu positionieren. Als eine Reporterin sie nach der Message ihres Outfits fragt, erklärt die 70-Jährige: "Wir bringen Liebe aus Amerika. Dies ist eine globale Konferenz und wir versuchen, Einheit in der Welt zu schaffen [...] das ist, glaube ich, gerade ganz wichtig. Dass die Menschen auf der ganzen Welt ein Gefühl von Einheit und Hoffnung verspüren nach diesem Jahr in der Pandemie!"

Dr. Jill Biden trägt den Blazer nicht zum ersten Mal Es ist nicht das erste Mal, dass die First Lady Mode nutzt, um sich auszudrücken. Beim Besuch eines Impfzentrums in West Virginia ehrte sie ihre Hunde, Champ und Major, mit einer Illustration derer auf ihrer Valentino-Tasche. Auch den Blazer trug sie schon 2019 während des Wahlkampfs ihres Mannes gegen Donald Trump und spiegelte Bidens Einigkeitsagenda modisch wider. Der Kontrast zu ihrer Vorgängerin ist bemerkenswert und der Vergleich der auf dem Rücken beschrifteten Jacken liegt nah – Liebe hin oder her, das kann doch kein Zufall sein.

Dieser Artikel ist ursprünglich auf www.GALA.de erschienen.