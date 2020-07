33 Looks für alle, die keine hohen Schuhe mögen

Darum lieben wir flache Schuhe

Ja, Schuhe mit Absatz können richtig toll aussehen. Sie strecken das Bein und damit die Silhouette, sie verändern unseren Gang. Im Idealfall fühlen wir uns auf hohen Hacken schön, stark, selbstbewusst und umwerfend. Aber lasst uns den Tatsachen ins Gesicht sehen: bequem sind Absatzschuhe in der Regel nicht (falls ihr ein Paar gefunden habt, dass ihr jederzeit gegen eure Lieblingssneaker tauschen würdet, lasst es uns wissen – wir sind noch auf der Suche!). Und weil wir unsere Tage eben nicht damit verbringen, in der Front Row eine gute Figur abzugeben, sondern unser Alltag aus einem Gerenne zwischen U-Bahn, Arbeit, Spielplatz und Supermarkt besteht, lieben wir flache Schuhe. Solche, die bequem und praktisch sind – und trotzdem gut aussehen.

Styling-Ideen für überzeugte Sneaker-Girls

Für überzeugte Sneaker-Girls und alle, die um hohe Hacken am liebsten einen großen Bogen machen, haben wir 33 Streetstyle-Looks gesammelt. Sie zeigen, wie stylisch ein Outfit mit flachen Schuhen aussehen kann. Da werden Klassiker wie weiße Turnschuhe zu so ziemlich allem kombiniert, was der Kleiderschrank hergibt, ob kurze Shorts, Wollmäntel, bunte Röcke, Culottes oder Jeans. Ähnlich vielseitig geben sich Loafer und Schnürschuhe. Sie passen zu eleganten Stoffhosen und Minikleidern genauso wie zu schmalen Jeans oder Röcken. Besonders lässig wirken Loafer, wenn sie mit bunten Socken kombiniert werden. Eine verlässliche Inspirationsquelle für Stylings mit flachen Schuhen ist die Streetstyle-Queen Veronika Heilbrunner. Sie taucht gleich mehrfach in unserer Strecke auf, denn wie keine Zweite versteht sie es, flache Treter mit femininen Teilen zu kombinieren. "Das macht den Look cooler und lässiger", sagt sie. Recht hast du, Veronika! Also: Lassen wir uns inspirieren von diesen alltagstauglichen, aber ganz und gar nicht langweiligen Stylings, die mühelos ohne hohe Absätze auskommen.