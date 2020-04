WOW! Diese Frühlingskleider unter 50 Euro ziehen sofort in unseren Schrank ein

Die Temperaturen steigen, die Sonne lässt sich wieder öfter blicken und es kommt endlich wieder Farbe ins Spiel. Die dicken Thermo-Strumpfhosen und kuscheligen Strickkleider verbannen wir in die hinterste Ecke unserer Kleiderschränke – schließlich brauchen wir Platz für Frühlingskleider in allen möglichen Variationen. Denn die Shops sind voll von wunderschönen Modellen in Pastell, mit Blumenmuster oder Monochrom, mit Midi-Länge oder Puffärmeln – you name it. Wir haben für euch die 20 schönsten Frühlingskleider unter 50 Euro herausgesucht.