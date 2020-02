Guido Maria Kretschmer verrät: Diese Oberteile sollten Frauen mit großer Oberweite tragen!

Der liebe Gott hat es in Sachen Oberweite gut mit dir gemeint? Dann versteck dein tolles Dekolleté jetzt bloß nicht unter weiten und dunklen Klamotten. Guido Maria Kretschmer verrät stattdessen, wie du deinen Busen optimal in Szene setzt. Denn am Ende kommt es - ganz unabhängig von der Konfektionsgrüße - immer nur auf eines an: die eigenen Vorzüge zu betonen! Statt uns also in das XXL-Oberteil zu schmeißen, sollten wir stolz auf unsere Weiblichkeit sein – und zeigen, was wir haben, so der Star-Designer in seinem Buch 'Anziehungskraft – Stil kennt keine Größe'.

Das Zauberwort lautet: Taille betonen!

Das funktioniert vor allem mit Oberteilen, die die Taille betonen. Besonders Wickelblusen oder –kleider zaubern eine schöne Sanduhr-Silhouette und ein echtes Traum-Dekolleté. Gleiches gilt für Corsagen und schmale Oberteile mit einem schönen, nicht zu tiefen V-Ausschnitt.

Was viele Frauen mit üppiger Oberweite nicht wissen – auch der gehypte Carmen-Ausschnitt funktioniert super bei großen Brüsten. Hier steht und fällt es allerdings buchstäblich mit dem richtigen BH. Und keine Sorge: Auch für große Körbchen gibt es trägerlose BHs, die ausreichend Halt bieten. Hier sollte man aber unbedingt ein Fachgeschäft aufsuchen und sich richtig beraten lassen.

Wickeltops und Carmenblusen sind der Inbegriff von Weiblichkeit. Wer es hingegen ein bisschen lässiger mag, darf auch gerne im Schrank des Partners stöbern und sich eines seiner Oberhemden stibitzen. Am besten locker in die Hose stecken oder in der Taille zusammenknoten – schon wird wieder die schmalste Stelle des Körpers betont und eine schöne Figur modelliert. Jetzt noch ein paar Knöpfe öffnen – und schwupps, bekommt auch das Dekolleté den Auftritt, den es verdient. Und zwar ohne, dass zu viel offenbart wird.

Manchmal darf die Oberweite auch aus dem Fokus rücken

Bei aller Liebe zur Weiblichkeit gibt es aber auch Tage, an denen wir unsere Brüste am liebsten eben doch unter weiten Klamotten verstecken würden. Bevor wir das allerdings tun, hat Guido Maria Kretschmer nach einen weiteren Tipp parat: einfach die Aufmerksamkeit umlenken! Auffällige Schuhe, ein sexy Pencilskirt oder eine knackige Röhrenjeans ziehen alle Blicke magisch an - und unser Oberkörper hat ein wenig Ruhe.