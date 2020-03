Royale Fashion-Lieblinge: Auf diese 10 Basics setzen Kate & Meghan – immer!

Ein dünner Pullover ist eine echte Wunderwaffe – das weiß Meghan schon lange. Zu offiziellen Anlässen kombiniert sie das zarte Strickteil am liebsten zu schmalen Röcken, doch auch in ihrer Freizeit darf das Modebasic auf gar keinen Fall fehlen. Besonders praktisch: Durch die Vielzahl an Schnitten erzeugen sie immer einen anderen Look. Ein tiefer V-Ausschnitt beispielsweise betont das Dekolleté und schafft einen femininen Look, ein Rundhalsausschnitt hingegen wirkt lässig und cool. Bei den Materialien achtet die Herzogin vor allem auf die Qualität. Zarte Wollmischungen sorgen dafür, dass sie lange Freude an ihrem Lieblingsteil hat.