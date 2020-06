Crazy in Love: Diese 3 Looks stylen wir im Juni sofort nach

Fühlt ihr den Sommer schon genauso wie ich? Auch, wenn die Hitze hier in Hamburg noch ein wenig auf sich warten lässt, kann ich es gar nicht mehr abwarten, endlich in sommerlichen Farben, ohne Jacke und mit offenen Schuhen unterwegs zu sein. Und genau das geben mir diese drei Looks, die mich diesen Monat total inspiriert haben.

1. Yellow is the new black

Mal ganz ehrlich – macht gelbe Kleidung euch nicht auch sofort gute Laune? Deshalb bin ich total verliebt in diesen super simplen, aber trotzdem besonderen Look. Eine lässige Blue Jeans, ein gelber Sweater und eine einfache weiße Bluse – mehr braucht es gar nicht, um sofort Sommer Vibes zu fühlen. Dazu würde ich entweder (wie im Bild) spitze Loafer kombinieren oder aber offene Pantoletten mit kleinem Absatz. Übrigens: Gelb lässt die Haut auch oft ein bisschen gebräunter wirken. Also legt euch unbedingt ein gelbes Oberteil zu, ein Statement-Shirt tut's zur Jeans nämlich auch!

2. Basic but ...

Ein guter Sommerlook kann so einfach sein: Zum Beispiel diese Kombi, die Janina Pfau trägt. Ein weißer Rock mit Seitenschlitz und dazu ein beigefarbenes Stricktop im 80er-Jahre Style. LOVE IT! Dazu könntet ihr eure Lieblings-Sandaletten oder auch Sneaker kombinieren. Hier geht eigentlich alles, denn genau das macht den simplen Look aus. Strick-Tops sind ohnehin ein MUSS im Sommer, allein die Optik macht euer Outfit besonders. Material-Mix ist einfach das Beste! Dieses Outfit könnt ihr prima am Abend oder ganz easy im Alltag tragen. Upgraden kann man es schließlich immer.

3. Body Love

Wenn es ein Teil gibt, dass im Sommer einfach unverzichtbar ist, dann ist es der Body. Zum Glück hat der sein Comeback geschafft! Bloggerin Natalia kombiniert ihn suuuper lässig zu einer braunen Palazzohose und Chucks. Dazu einfach ein paar filigrane Ketten layern – that's it. Der hochgeschlossene Body sieht aber auch zur kurzen Shorts oder zum Rock mega stylisch aus. Hier könnt ihr natürlich auch mit den Farben spielen. Knallige Töne wie Orange oder Rot, aber auch sanfte Pastellfarben kommen zur Jeans richtig gut.