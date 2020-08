Geniale Tricks! Das sind die Mode-Hacks der Royals

Der Monochrome-Look von Königin Maxima ist perfekt für jede Frau

Wenn es um royale Looks geht, schauen wir oft nach England. Dabei steht eine Blaublüterin den beiden britischen Herzoginnen in Sachen Mode in nichts nach. Königin Maxima der Niederlande ist eine echte Stilikone. Outfits-Flops? Bei ihr Fehlanzeige! Wo die schöne Royal auch auftaucht, sieht sie stets super elegant, aber niemals langweilig aus. Und das schafft sie gebürtige Argentinierin dank eines simplen, aber effektiven Tricks.

Statt stundenlang in der Garderobe das perfekte Outfit zusammenzustellen, setzt die Königin viel lieber auf den sogenannten Monochrome-Look. Heißt: Sie wählt Teile in der gleichen Farbe und stylt diese von Kopf bis Fuß. So läuft sie niemals Gefahr, dass ihr Style unruhig oder zu gewollt aussieht, sondern schafft stattdessen einen stimmigen und edlen Look. Doch das ist noch lange nicht alles!

