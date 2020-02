Life changer! Mit diesem Trick wirst du sofort zur ultimativen Fashionista

Es grenzt an ein Phänomen: Egal, was die Influencerinnen und Fashionistas dieser Welt so tragen, jedes Kleidungsstück sitzt wie angegossen. Ob das neueste Kleidchen der Saison, die coole Momjeans oder der kuschelige Oversize-Pullover – kein Trend, den sie nicht mitmachen und der ihnen nicht zu hundert Prozent passt. Ist es Zufall oder gar ein Wunder? Hat das sagenumwobene Modegen hier seine Finger im Spiel oder gibt es so etwas wie einen Geheimpakt mit den Designern? Mädels, die Wahrheit ist sooo viel einfacher und das Schöne an ihr ist: Wir alle können das auch!

Denn unsere liebsten Fashionistas sind nicht alle mit einem Körper ausgestattet, dem universell alles passt. Ob klein, groß, schlank oder kurvig – jede von ihnen muss hin und wieder nachhelfen, um stets so perfekte Looks kreieren zu können. Das Zauberwort heißt deswegen: Änderungsschneider! Er ist derjenige, der uns Modeaddicts die Teile buchstäblich auf den Leib schneidert.

Ob zum Hose kürzen oder Kleid enger machen – der Änderungsschneider ist unsere neue BFF

Mal schnell die Hose kürzen, das Kleid an der Taille ein wenig enger machen oder einfach nur die Knöpfe versetzen – der Änderungsschneider sorgt im Handumdrehen dafür, dass jedes Kleidungsstück wie angegossen sitzt. Einfach perfekt, wenn ihr mal wieder ein Teil im Store entdeckt habt, das euer Herz erobert hat, aber nicht zu hundert Prozent auf euch zugeschnitten ist.

Gleiches gilt übrigens auch für all die ehemaligen Lieblingsteile, die schon ewig ein trauriges Dasein in den Tiefen eurer Kleiderschränke fristen. Statt sie weiter zu ignorieren oder gar aus lauter Frust irgendwann zu entsorgen, schnapp sie dir lieber und bring sie zu deinem Schneider des Vertrauens. Mit ein paar kleinen Änderungen kann er daraus ganz neue Teile erschaffen, die dein Fashionherz wieder höherschlagen lassen. Upcycling lautet hier die Devise!