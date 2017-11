Nichts zum Anziehen für die Party? Diese Outfit-Klassiker gehen immer

1. Das kleine Schwarze

Es kommt eben einfach nie aus der Mode: das kleine Schwarze. Jede Frau sollte ein Modell im Kleiderschrank haben. Egal ob im Alltag oder zur nächsten Party - ein kurzes schwarzes Kleid passt zu jeder Gelegenheit. Im Sommer eignet sich eine Variante mit dünnen Spaghetti-Trägern oder kurzen Ärmeln, im Winter kann man es mit einem schwarzen Rolli pimpen oder direkt zu einem Kleid mit langen Ärmeln greifen. Besonders trendy: Kleider aus schwarzem Samt.

2. Der Jumpsuit

Jumpsuits und Overalls sind DIE Neuentdeckung des letzten Jahres: Sie sind bequem, stilvoll und passen zu (fast) jeder Gelegenheit. So auch dieses schöne Modell in Rot, das Bloggerin Kira Bejaoui trägt. Das passt zur Weihnachtsfeier, zu Silvester oder der nächsten Geburtstagsfeier. Der Look ist euch ZU edel? Wer den Overall downgraden möchte, kombiniert einfach eine schlichte Lederjacke oder eine Woll-Strickjacke dazu.

3. Die Rock-Shirt-Kombi

Noch ein Outfit, das einfach immer geht: ein Rock (vorzugsweise aus Leder oder Veloursleder) in Kombination mit einem weißen Basic-Shirt. Partytauglich wird es mit High Heels, Flats oder Metallic-Sneakern. Herbsttauglich wird es mit zusätzlicher Strumpfhose, Lederjacke oder Tweed-Blazer, wie ihn diese Bloggerin übergeworfen hat:

4. Black all-over

Ob Jeans, Rock, Shirt, Bluse, Sneaker oder Kleid: Ein Outfit, das komplett in Schwarz gehalten ist, kann nicht falsch sein. Das dachte sich auch Fashion-Bloggerin Mary Orton und kombiniert eine High Waist-Jeans zum leichten Seiden-Top, zierlichen Sandaletten und schwarzem Blazer. We love!

5. Glitzer ist Trumpf

Was wäre ein Party-Outfit ohne ein bisschen Bling Bling? Eben. Wer sich traut, greift zum Glitzerkleid. Wer sich langsam an den auffälligen Trend wagen möchte, kann zunächst auch "nur" zu einem Pailletten-Rock oder Oberteil greifen. Das veredelt jeden Look und lässt ihn noch glamouröser wirken. Das weiß auch die beliebte Mode-Bloggerin Lena Terlutter und griff zu diesem goldenen Dress: