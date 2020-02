Die stylen wir nach! 3 Looks, die uns jetzt den Kopf verdrehen

Gut gewickelt

Wickel-Cardigans sind aktuell meine allerliebsten Trendpieces. Sie sind super easy zu stylen, halten warm und sehen stylisch aus. Noch Fragen? Egal ob sie nur mit einem Band vorn zusammengebunden werden oder ihr sie richtig wickelt, irgendwie sehen die Jacken durch das Band ein bisschen besonderer aus. Wer will, kann auch Spitzentops oder Bralettes darunter tragen, das sorgt nochmal für einen extra Eyecatcher, mir persönlich reichen aber schon ein paar coole Ketten, eine schwarze Jeans und ready ist der Look. Außerdem: Das Outfit passt zu jedem Anlass, stimmt einfach die Schuhe entsprechend ab.

Twinning is winning

Apropos abstimmen – Twinsets sind gerade soooo angesagt. Ich gebe zu, auch ich habe mich schlagartig verliebt. Die abgestimmten Tops und Cardigans sehen zusammen einfach immer stimmig aus. Da braucht ihr gar nicht mehr als eine Jeans und ein paar Accessoires. Besonders süß finde ich den Look von Bloggerin Lauren Crowe – die kleinen Palmen haben mich einfach sofort überzeugt. Kriegt ihr da nicht auch sofort Frühlingsgefühle? Also ich schon. Vor allem in Pastelltönen wie Hellblau oder Hellgrün sehen die Twinsets mega nach Frühling aus. Und genau den wünschen wir uns doch alle sehnlichst...

Basic Love

In meinem Kleiderschrank befinden sich eine Menge Basics. Der Grund: Ihr könnt sie super vielseitig kombinieren und durch verschiedene Handgriffe zu mega stylischen Looks upgraden. Wie hier zum Beispiel, Basic-Jeans, Basic-Pullover und ein paar ausgefallene Stiefeletten – und schon ist das Outfit alles andere als 0-8-15. Generell könnt ihr einfache Looks mit Jeans und Shirt durch ein paar bunte oder auffällige Schuhe ein bisschen cooler machen. Das könnten zum Beispiel auch besondere Absätze sein oder aber Fransen und Muster. Ich schwöre euch, das ist das ultimative Style-Geheimrezept.

Übrigens: Auch mit Taschen könnt ihr euer Outfit super easy upgraden. Hauptsache sie passt farblich zum Look.