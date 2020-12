4 Outfitideen, mit denen wir auch zu Hause glänzen

In diesem Jahr verbringen wir Silvester zu Hause. Das heißt aber nicht, dass wir nicht trotzdem in unseren Lieblingsoutfits glänzen können. Hier kommen vier Ideen, die sowohl cozy als auch schick sind.

2020 ist alles anders – und das wird sich auch an Silvester nicht ändern. Dass wir nicht feiern können wie sonst, heißt aber noch lange nicht, dass wir uns nicht schick machen dürfen. Cozy und schick lautet die Style-Devise an diesem Silvester.

Silvester zu Hause: Cozy aber trotzdem schick

1. Paillettenrock

Wer den Start ins neue Jahr mehr oder weniger auf der Couch verbringt, der will natürlich ein möglichst bequemes Outfit. Ein Rock ist da einfach perfekt. Und Pailletten schreien geradezu nach Silvester, deshalb kombinieren wir einfach beides miteinander. Zum Midirock tragen wir einen gemütlichen Strickpullover und schon ist der Look rund. Noch Fragen?

2. Sweetheart Neckline

Dieser Look kombiniert zwei der größten Trends des Jahres – Leder und Herzausschnitt – in einem Look. Durch den besonderen Ausschnitt wirkt das Langarmshirt alles andere als langweilig und die etwas weitere Hose in Lederoptik gibt dem Ganzen etwas mehr Glamour. Dazu passen hervorragend ein paar dezente Sandaletten, aber auch Sneaker und Boots wären eine gute Wahl.

3. Samtblazer

Wer keine Pailletten mag, der setzt stattdessen auf Samt. Gibt es etwas, das edler aussieht? Ein cooler Samtblazer in eleganten Farben wie Dunkelblau, Grün oder Dunkelrot kann jeden noch so schlichten Look super elegant und festlich aussehen lassen. Entweder ihr kombiniert ihn zur Jeans oder zur schwarzen Hose – das funktioniert einfach immer! Ganz lässig wirkt es übrigens, wenn ihr unter den Blazer ein Print-Shirt zieht. Ein cooler Stilbruch. Wer den Look lieber feminin mag, der setzt auf ein Spitzen-Bralette.

4. Wasserfall-Top

Ihr dachtet, der Wasserfall-Ausschnitt wäre längst ausgestorben? Fast! Die einzige Variante, wie wir ihn noch tragen, sind Tops mit dünnen Trägern. Auch hier greifen wir an Silvester gern auf Pailletten-Tops oder Satin-Optik zurück. Das macht das Top gleich doppelt so besonders. Das Beste: Diese Tops passen super zu Jeans, Hosen aller Art und Röcken. Jackpot!