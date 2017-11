So findest du die perfekte Jacke für deine Figur

1. Die Zierliche

Frauen, die eher schmal gebaut und klein sind, haben bei Jacken und Mäntel die breite Auswahl. Denn diesem Figurtyp steht fast alles. Sind Bauch und Po eher flach, kann mit der Jacke umso mehr aufgetragen werden. Das heißt wilde Muster, beispielsweise Leo-Muster, maskuline Schnitte und ausgefallene Farben sind denkbar. Besonders schön: Kastig geschnittene Jacken, die die Schultern breiter wirken lassen - wie zum Beispiel Bomberjacken oder Mäntel im Military-Style. Verzichten sollte man stattdessen auf Oversized-Schnitte oder Daunenjacken, die viel Volumen haben. Darin verschwindet die Figur leider sehr schnell.

2. Die Große

Daunenjacken, lange Wollmäntel und Parka - die sehen an großen Frauen ganz besonders gut aus. Denn: Diese Modelle unterstreichen die gestreckte Silhouette perfekt. Während kleine Frauen in langen und voluminösen Jacken schnell verschwinden, setzen große Frauen damit ihre Figur perfekt in Szene. Worauf sie dennoch achten sollten? Das restliche Outfit sollte figurbetont sein, damit der Look nicht maskulin, sondern weiblich wirkt. Und: Unauffällige Farben sind für alle Frauen eine gute Wahl, die mit ihrer Größe nicht noch zusätzlich auffallen wollen.

3. Die Kurvige

Ein bisschen mehr Busen, ein bisschen mehr Po und ein bisschen mehr Bauch? Kein Problem! Frauen, die viele Kurven haben, begehen meist den Fehler, ihre vermeintlichen Problemzonen unbedingt kaschieren zu wollen. Dabei sollte es vielmehr darum gehen, seine Schokoladenseite zu präsentieren. Und das ist meist die Taille, da sie die schmalste Stelle des Oberkörpers ist. Um diese zu betonen, kann man zu Jacken greifen, die besonders tailliert geschnitten sind oder zu einem breiten Gürtel greifen. Am besten passen schlichte Wollmäntel in klassischen Farben oder Capes. Vermeiden sollte man dagegen sehr voluminöse Daunenjacken, sehr kurz geschnittene Modelle und Mäntel mit vielen Mustern oder Applikationen.

Ein Beitrag geteilt von Gabi Gregg (@gabifresh) am 18. Nov 2016 um 14:06 Uhr