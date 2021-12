Sternzeichen verrät: Das ist dein Luxus-Piece für 2022

von Anna-Lisa Blank

Auch 2021 hatte Corona noch das Sagen. Ob sich das im nächsten Jahr ändern wird? Das bleibt zu hoffen. Fest steht, dass es genug Gründe gibt, sich mal wieder etwas zu gönnen. In welches Luxus-Accessoire du im nächsten Jahr investieren solltest, verrät dir dabei dein Sternzeichen.

Ob eine schöne Tasche, eine Luxus-Sonnenbrille oder Boots, von denen du schon lange träumst – das kommende Jahr eignet sich perfekt, um einen lang ersehnten Fashion-Traum wahr werden zu lassen. Warum? Allzu lange müssen wir uns nun schon mit Einschränkungen im öffentlichen Leben herumschlagen, Corona hat die Leichtigkeit des Lebens – vor allem des sozialen – massiv eingeschränkt. Sich mal wieder etwas zu gönnen, hebt die Stimmung nicht nur kurzzeitig, im Idealfall bleibt dir dein neues Lieblings-Piece jahrelang erhalten. Aber wofür sollte ich mein Geld ausgeben? Wir verraten es dir!

Wassermann

(12. Januar - 19. Februar)

Als Wassermann bist du teilweise etwas wechselhaft und ungeduldig, mitunter sogar etwas eigen. Eine Investition sollte also gut überlegt sein. Du solltest dich nicht von einer deiner spontanen Ideen mitreißen lassen, denn es kann passieren, dass du es dir im nächsten Moment schon wieder anders überlegst. Generell ist dir Designerkleidung nicht allzu wichtig, du magst gerade Linien und Schnitte. Rüschen und verspielte Details sind nicht unbedingt dein Ding. Eine hochwertige Tasche siehst du als gutes Basic an. Im kommenden Jahr könntest du in einen Klassiker, etwa in ene Bucket Bag von Mansur Gavriel, investieren.

Fische

(20.02. bis 20.03.)

Fische sind verträumt und sensibel. Das spiegelt sich auch in deinem Kleidungsstil wider. Du liebst feminine, fließende Kleider, gerne auch mit romantischem Muster. Details wie Rüschen, Pailletten oder Federn finden sich an vielen deiner Teile wieder. Im kommenden Jahr könntest du endlich mal in ein Piece von Ulla Johnson investieren. Die Mode der gebürtigen New Yorkerin ist inspiriert von den Reisen, die sie mit ihrer Familie gemacht hat. Blumenmuster, Stickereien oder Raffungen – die Kleider, Tops und Röcke von Ulla Johnson passen perfekt zu Fischen.

Widder

(21.03. bis 20.04.)

Widder sind zumeist aktiv und sportlich, sind wahre Macher und immer in Eile. Du hast deine sieben Sachen gerne beisammen, denn wer weiß, wo es dich nach der Arbeit noch hin verschlägt. Sport, Bar oder Restaurant? Du bist für alle Eventualitäten gewappnet – daher solltest du im kommenden Jahr in eine XXL-Bag investieren, in der du von Make-up über Wechsel-Schuhe bis hin zu einem Haarstyler alles einpacken kannst. Der Weekender mit Kufiya-Muster von lala Berlin ist schon fast ein Klassiker. Er passt perfekt zu dir, weil er praktisch und stylisch zugleich ist.

Stier

(21.4. bis 20.5.)

Im Sternzeichen Stier Geborene sind gelassen, geduldig und geerdet. Für deine Mitmenschen bist du immer da, du bist zuverlässig und treu. Du bist stark, selbstbestimmt und schön. Modische Experimente sind allerdings nicht dein Ding, vielmehr achtest du bei Kleidung auf Qualität. Seide, Kaschmir, Leder – du bist bereit, Geld für Hochwertigkeit auszugeben. 2022 könnte sich für dich eine Investition in ein Teil von Aylin König rentieren. Die Bloggerin hat ihre eigene Modelinie kreiert, in der sie zeitlose Klassiker von höchster Qualität präsentiert. Der Wollmantel "Kaia" etwa könnte sich perfekt für dich eignen.

Zwillinge

(21.5. bis 21.6.)

Zwillinge sind nicht selten etwas rastlos. Sie sprühen nur so vor Energie, sind heute hier, morgen da. Als Zwilling bist du kommunikativ, offen und hast Spaß am Leben. Auch an der Mode. Deine Styles wirken manchmal vielleicht ein wenig verrückt und wild zusammengestellt, aber du liebst es, mit verschiedenen Elementen zu spielen. Die Re-Edition 2000 Mini Bag aus Frottee von Prada könnte perfekt für dich sein. Ein bisschen Vintage, ein bisschen Verrücktheit, eine knallige Farbe – damit haust du in 2022 alle vom Hocker!

Krebs

(22.6. bis 22.7.)

Krebse sind gefühlvoll, verletzlich, mitfühlend und selbstlos. Vergangene Epochen ziehen dich magisch an, kein Wunder, dass du Retro-Mode über alles liebst. 80er-Jahre-Blazer mit Schoulderpads sind wie für dich gemacht! Gönne dir im nächsten Jahr ein Model von Saint Laurent. Der französische Couturier gilt bis heute als Erfinder des Damen-Smokings – ein ikonisches Teil mit Geschichte, in das es sich zu investieren lohnt.

Löwe

(23.7. bis 23.8.)

Löwen sind wahre Showstopper. Sie lieben es, im Mittelpunkt zu stehen, mögen den ganz großen Auftritt. In Sachen Styling passen Animal-Prints, auffällige Farben und starke Schnitte zu dir. Eine Hose in Leo-Optik ist ideal, denn sie katapultiert dich in Nullkommanichts in den Mittelpunkt einer jeden Veranstaltung, lässt sich aber auch perfekt im Alltag tragen.

Jungfrau

(24.8. bis 23.9.)

Ordentlich, strukturiert, pflichtbewusst und ein echter Sparfuchs – Jungfrauen neigen definitiv nicht zu spontanen Einkäufen. Investitionen werden lange durchdacht und müssen hundertprozentig passen. In Sachen Mode mag es die Jungfrau puristisch. Man muss dem Piece nicht ansehen, wie teuer es war, so ist das Credo der Jungfrau. Cleane Schnitte und unaufdringliche Farben sind perfekt für dich. Ein Klassiker aus dem Hause The Row wäre eine gute Ausgabe für dich, denn davon hast du ein Leben lang etwas.

Waage

(24.09. bis 23.10.)

Waagen sind harmoniebedürftig und stets auf Gerechtigkeit und Diplomatie aus. Als Ästheten feiern sie die Schönheit, klassische Schnitte, Stoffe und Farben kommen bei Waagen besonders gut an. Im nächsten Jahr könntest du in einen Klassiker, der jede Saison wieder trendet, setzen. Mit einem Trenchcoat von Burberry etwa investierst du in deine modische Zukunft, denn das Teil wirst du auch in zehn, zwanzig oder dreißig Jahren noch lieben.

Skorpion

(24.10. bis 22.11.)

Leidenschaftlich, fleißig und willensstark, das sind Skorpione. Zudem sind sie selbstbewusst und zielstrebig. Du weißt genau, was dir steht, liebst auffällige Looks, in denen du deinen Body zeigen kannst. Du hast die Fähigkeit, sexy Looks nicht billig wirken zu lassen. Overknees passen perfekt zu dir, da sie an dir elegant wirken! Nächstes Jahr solltest du in ein Paar Overknees von Stuart Weitzmann investieren. Die Klassiker sind vielseitig und pimpen jeden Look auf!

Schütze

(23.11. bis 21.12.)

Schützen sind neugierig, interessiert und temperamentvoll. In Sachen Mode lassen sie es am liebsten leger angehen. Oversized Schnitte und Active Wear sind genau dein Ding. Wie wäre es im nächsten Jahr mit einem Jogger in der Luxus-Variante? Das dänische Brand Rotate zeigt, wie stylische Loungewear geht! Damit seht ihr nicht nur cool aus, ihr könnt auch eurer Bequemlichkeit frönen.

Steinbock

(22.12. bis 20.01.)

Steinböcke gehen durch und durch fröhlich durchs Leben, sind neugierig und immer auf der Suche nach einem neuen Abenteuer. In Fashion-Fragen magst du es am liebsten unkompliziert, machst dir ungerne allzu viele Gedanken ums Outfit. Gleichzeitig siehst du aber immer unglaublich stylisch aus – wirkst dabei aber nie zu angestrengt. Wow! Klassiker in hochwertiger Qualität und guten Schnitten sind genau dein Ding. Investiere im nächsten Jahr doch einmal in eine hochwertige Jeans von Closed. Die halten bei guter Pflege ein Leben lang!

