3 Looks, die wir sofort tragen, wenn Corona vorbei ist

Der April ist zugegebenermaßen nicht gerade der Monat, in dem wir uns modetechnisch so richtig ausleben konnten. Macht aber nichts, denn inspirieren lassen, können wir uns ja trotzdem, oder? Und diese drei Looks haben es mir diesen Monat ganz besonders angetan ...

Strick meets Leder

Stricktops und Shirts sind im Frühjahr wieder sooooo angesagt. Sie sind leicht, sie sehen cool aus uns sie lassen sich super einfach kombinieren. Zum Beispiel zu einer lässigen Hose in Lederoptik. Hauptsache High-Waist, so macht sie optisch eine mega Figur. Bei der Farbe könnt ihr natürlich experimentieren, da die Stricktops meistens in Beige oder Schwarz kommen. Ihr könnt auch eine Shorts oder einen Rock in Lederoptik dazu kombinieren. Wenn ihr mit den Farben ganz Basic bleibt, dann wirkt der Look außerdem richtig stylisch. Manchmal brauchen wir eben keine Pastellfarben und Colourblocking, um den perfekten Frühlingslook zu kreieren.

Cargo-Love

Eine Hose, die aktuell ebenfalls ganz Hoch auf meiner Love-Liste steht ist die Cargohose. Sportlich, lässig und super cool! Cargohosen müssen auch nicht immer weit geschnitten sein (die Raver-Hosen lassen grüßen), sondern dürfen durchaus eng sitzen. Hauptsache am Knöchel sind sie etwas weiter. Besonders cool wirken sie zu Basic-Oberteilen. Die stehlen der Hose nicht die Show, sondern geben dem Look den perfekten Dreh – je nachdem, wie sportlich ihr den Look wollt. Ich liebe es, die Hose mit Crop Tops zu kombinieren, das ist aber kein Muss. Hoodies, T-Shirts und Blusen gehen genauso gut. Ach ja und was die Schuhe angeht: Sneaker oder Combat Boots sind hier einfach perfekt.

Cutie

Look Nummer drei ist dagegen komplett anders. Süß, verspielt und feminin. Wir müssen uns styletechnisch ja schließlich nicht festlegen. Das schwarze Midi-Kleid ist vielleicht nicht das, was die meisten im Frühjahr wählen würden, aber zu den ganzen bunten Teilen in unserem Schrank ist es eine willkommene Abwechslung. Dazu die braunen Wildleder-Stiefeletten – Fashion-Himmel! Das ausgestellte Kleid könnte natürlich genauso gut weiß sein. Denn hier sind vor allem die Details, also die Volants am Saum und die Schleife am Ausschnitt, die Hingucker. Dieses Outfit könntet ihr einfach überall tragen – auch auf dem Balkon ...