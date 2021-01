Diese 5 Teile brauchen wir alle in unserem Kleiderschrank

Wenn einer weiß, wie Mode funktioniert, dann Fashion-Ikone Giorgio Armani. Klar also, dass wir bei seinen Tipps gaaanz genau hinhören.

Wir lieben Mode und halten uns deswegen meistens lange vor dem heimischen Kleiderschrank auf – immer auf der Suche nach dem perfekten Look. Manchmal fehlen uns aber sowohl die Zeit als auch die Lust, uns gefühlt stundenlang an- und wieder auszuziehen. Die Lösung: Simple Styles, auf die man sich verlassen kann.

Darauf schwört auch Giorgio Armani. Die Modelegende liebt es, neue Trends zu kreieren und Styles immer wieder neu erfinden. So sehr er extravagante Outfits aber zu schätzen weiß, so sehr rät er dazu, sich erst einmal einen Grundstock an modischen Evergreens anzulegen. Also Teile, die so zeitlos sind, dass sie immer und überall funktionieren. Die französische 'Vogue' hat mit Giorgio Armani gesprochen und ihn gefragt, welche fünf Teile einfach jede von uns besitzen sollte.

1. Eine Jacke

Die Jacke ist für mich der Baustein jeder Garderobe. Es ist ein vielseitiges Stück, das entspannt, bequem und überhaupt nicht einschränkend sein sollte

, so Armani in dem Gespräch.

2. Ein Hosenanzug

In den vergangenen Jahren hat sich der Hosenanzug zum absoluten Modeliebling gemausert. Ob klassisch im Business-Look oder stylisch in Signalfarben – zwei Teile und der Look steht. Wer sich also bisher noch nicht an einen Hosenanzug getraut hat, der sollte jetzt unbedingt zuschlagen.

3. Ein Basic T-Shirt

Es geht einfach nicht ohne. Ein klassisches weißes T-Shirt ist die perfekte Ergänzung für nahezu jeden Look – ganz egal, ob cool zu Jeans oder edel zu Midirock.

4. Eine feminine Bluse

Wer sichergehen möchte, dass sein Look edel und zeitlos wirkt, der greift zu femininen Blusen. Aus feiner Seide, mit Schluppe oder leichter Taillierung – dieser Mode-Evergreen ist stets ein dankbares Basic im Kleiderschrank.

5. Ein langer Mantel

Ein echter Fashion-Allrounder, der jeder Frau steht. Lange Mäntel strecken die Figur, halten warm und pimpen jedes Outfit im Nu aufs nächste Fashionlevel – was will man mehr?