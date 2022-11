Um in kein Trend-Fettnäpfchen zu treten, befolgen Französinnen stets fünf ungeschriebene Mode-Gesetze.

von Célin Röser Wenn einer stilsicher ist, dann die Französinnen. Modische Ausrutscher sucht man hier vergeblich. Denn: Um fünf Styling-Fehler machen sie einen großen Bogen.

In Sachen Mode macht den Französinnen keiner so schnell etwas vor. Der Grund für ihre Stilsicherheit? Französische Fashionistas gehen bei ihren Looks keine Risiken ein. Lieber spielen sie nach ihren eigenen Mode-Regeln und bleiben sich selbst treu.

Auf Nummer sicher

Habt ihr schon mal alte Fotos von euch angeschaut und euch gefragt, wie ihr euch nur so anziehen konntet? Anscheinend passiert das den Französinnen recht wenig. Um in kein Trend-Fettnäpfchen zu treten, gehen sie diesen fünf Fashion Fauxpas lieber aus dem Weg. Sehr clever!