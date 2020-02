Evergreens! 4 Teile, die wir jetzt kaufen – und das ganze Jahr tragen

Cozy Cardigans

Ja, wir lieben Cardigans. Und nein, wir werden sie so schnell auch nicht mehr los. Sie sind bequem, praktisch und stylisch – also perfekt für quasi JEDE von uns. Ihr könnt Boxy Cardigans super cool zur High Waist Jeans tragen oder den Cardigan wie einen Pullover tragen. So machen es zumindest die Fashion Girls aus aller Welt, unter anderem aus Frankreich. Auch Cardigans in Wickeloptik lassen sich super easy mit ein paar filigranen Ketten oder einem Spitzentop darunter aufpimpen. So oder so: Jede von uns braucht mindestens einen Cardigan in einer Basic-Farbe, wie Beige, Braun oder Schwarz. Ganz egal ob zum Knöpfen, binden oder mit Reißverschluss (dieser Trend kommt gerade erst an). Hauptsache cozy!

Alles in Beige

Beige ist eine der Farben, die einfach immer und überall gehen. Egal ob an Accessoires, Schuhen, Pullovern, Röcken oder Hosen. Was richtig cool aussieht: Ein kompletter Look aus beigen Teilen. Ihr könnt zum Beispiel eine cremefarbene Jeans mit derben Wanderstiefeln oder Boots kombinieren. Dazu tragt ihr einfach einen hellbraunen Rollkragenpullover und einen beigefarbenen Daunen- oder Wollmantel. Voilà! Wir versprechen euch, für so einen Look werdet ihr garantiert Komplimente bekommen. Zurecht!

Hemdjacken

Ihr habt noch keine im Schrank? Dann aber schnell! Hemdjacken gibt es gerade überall. Modelle mit Bindegürtel betonen die Figur dabei besonders schön. Wer das nicht mag, greift auf die lockeren Modelle zum Knöpfen zurück. Wir würden die Hemdjacken zumBeispiel zu Skinny Jeans und Stiefeletten kombinieren – so habt ihr die perfekte Mischung aus weiten und engen Teilen. Oder wie wär's zum Hosenrock oder zur Ledershorts? Hauptsache, der Rest des Outfits ist nicht zu "körperfern", wenn ihr eine eher weite Hemdjacke tragt. Sonst sieht's schnell nach einem Look für die Gartenarbeit aus ...

Midikleider mit Prints

Evergreen und vermutlich schon in jedem Schrank vorhanden: Midikleider mit Prints. Wir können eigentlich gar nicht genug von ihnen haben, denn diese Teile sind einfach sooooo praktisch. Ihr zieht sie an – und der Look ist quasi fertig. Animal-Prints sind nach wie vor ein Riesenthema, aber auch Blumenprints sind im Frühjahr und Sommer super schön. Ihr könnt sie außerdem super vielseitig kombinieren: Stiefeletten, Sneaker, Overknees – es passt eigentlich fast alles dazu.