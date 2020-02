Be my Valentine: Das trägt die BRIGITTE.de-Redaktion am Valentinstag

Valentinstag feiern als Single? Why not?! Schließlich steht nirgendwo geschrieben, dass man den Tag der Liebe nur glücklich verliebt verbringen kann. Deswegen schnappe ich mir meine besten Freundinnen für einen entspannten City-Trip. Wo es hingeht, steht noch in den Sternen, aber beim Outfit lass ich mich ganz klar von der Stadt der Liebe inspirieren – Paris. Eine bequeme Vintage-Jeans und ein kuscheliger Statement-Pulli in knalligem Magenta eignen sich perfekt für den gechillten Mädelstrip. Schwarze Ankle-Boots mit Kitten Heels und die schwarze Baskenmütze runden den Look ab und verleihen ihm einen Touch French Chic – j'adore.

Pullover aus Alpaka-Mix von H&M, etwa 27€

Vintage Straight Leg Jeans von H&M, etwa 30€

Ankle Boots von Reserved, etwa 40€

Baskenmütze von H&M, etwa 10€

Gürtel von Reserved, etwa 13€

Leder Cross Body Bag von & other stories, etwa 139€

Mariska, Praktikantin