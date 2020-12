5 Outfits, die wir sofort an Heiligabend tragen würden

Weihnachten steht vor der Tür. Und auch wenn diese Feiertage noch ruhiger werden als sonst und wir nur im ganz kleinen Kreis feiern, brauchen wir trotzdem einen Look, der festliche Stimmung zaubert. Von Carolin Gelb

Heiligabend zuhause. Das ist in diesem Jahr die Devise. Aber selbst bei einer gemütlichen Feier im heimischen Wohnzimmer wollen wir das Christmas-Outfit auspacken. Egal ob bequem oder doch schick – bei diesen fünf Looks kommt garantiert jeder in Festtags-Stimmung.

Christmas Mood

Für alle, die dieses Jahr auf den Cozy-Look setzen, ist diese simple Kombi genau das Richtige. Der "Ugly-Sweater"-Trend bringt uns schon in der Adventszeit in Weihnachtsstimmung und auch an Heiligabend brauchen wir ihn nicht auszuziehen. Fashion-Profi Kate Gelinsky feiert Weihnachten im Partnerlook mit ihren beiden Kindern. Auch sie trägt einen Christmas-Pullover in knalligem Rot, dazu eine klassische Jeans und Chunkyboots.

Glamour at home

Wir wollen es an den Weihnachtstagen zwar bequem haben, aber nicht auf eine Extraportion Bling verzichten. Deshalb setzen wir auf eine Kombi aus gemütlich und schick. Youtuberin Ischtar Isik stylt eine schwarze Hose mit weitem Bein zu einer glänzenden Bluse in Orange-Rot. Den Look pimpt sie mit funkelnden Ohrringen und einem schlichten Make-up. Übrigens: Das ist auch der Ideale Style für die Online-Weihnachtsfeier, denn er wirkt glamourös, aber nicht überladen.

Ganz schön elegant

Wir sind schockverliebt in diesen Look von Style-Königin Olivia Palermo. Den fließenden Rock in Cremeweiß kombiniert sie zu einem feinen Strickpullover mit funkelnden Verzierungen. Um den simplen Style aufzuwerten, trägt die Fashionista einen Gürtel mit Schlangen-Print und eine kleine Tasche. Auch an Heiligabend greifen wir auf die Rock-Pullover-Kombination zurück. Sie versprüht einen Hauch Eleganz und bekommt durch passende Accessoires das gewisse Etwas.

Bling Bling

Weihnachten ohne Glitzer und Glamour? Nicht mit uns! Dieses Outfit schreit förmlich nach den Festtagen und so strahlt ihr darin mit dem Weihnachtsbaum um die Wette. Wir sind hin und weg von der Kombi aus Rüschen-Bluse und Glitzerrock und wollen den Look sofort nachstylen. Jetzt kann Weihnachten kommen!

Schick-Strick

Schon das ganze Jahr ein absolutes Must-have – Strickkleider in allen Farben und Schnitten. Das Tolle an dem Trendteil: Es ist suuuper gemütlich und wird in richtiger Kombination zum absoluten Blickfang. Model Rosie Huntington-Whiteley betont ihre Schulterpartie durch ein Strickkleid mit großem Carmen-Ausschnitt. Schicke Accessoires dazu und im Handumdrehen wird das Strick-Piece Christmas-tauglich. Unser Tipp: Ein auffälliges Augen-Make-up oder ein knalliger Lippenstift machen jeden Look noch aufregender.