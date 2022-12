Auch die Royals kommen so langsam in Festtagsstimmung. Und wenn sich Catherine, Máxima und Co. in ihre Weihnachtsoutfits schmeißen, dann so richtig. Zum Glück bieten ihre Looks jede Menge Inspiration für uns.

Wenn es um das perfekte Weihnachtsoutfit geht, begeistern Königin Máxima, 50, Königin Letizia, 49, und Herzogin Catherine, 39, auf ihre ganz eigene Weise. Die eine mag es klassischer, die andere geht all in. Umso besser für uns: Bei diesen Outfits kann sich wirklich jede:r etwas abschauen.

Königin Máxima ist Miss Santa par excellence

Kaum einer Royal Lady steht die Knallfarbe Rot so gut wie Máxima! Die holländische Königin verkörpert in ihrem roten Kleid Weihnachten pur. Doch wer jetzt denkt, dass die Farbe nur Blondinen zum Strahlen bringt, liegt falsch! Auch Herzogin Catherine begeistert regelmäßig in Knallrot. Wichtig: Hier bleiben wir lieber bei einem Farbton von Kopf bis Fuß. Wenn wir schon festlich sind, dann möchten wir auch aussehen wie Santa höchstpersönlich. Aber halt in stylisch!

Königin Máxima setzt auf die Trendfarbe Rot. © Getty Images

Herzogin Catherine liebt Glitzer Glam

Lurex gehört zu DEN Trendmaterialien des Winters. Doch muss es immer in metallischen Tönen getragen werden? Nein! Herzogin Catherine macht es vor. In einem hellblauen Kleid aus glitzernden Lurexfäden bringt sie etwas Farbe ins Spiel. Eine erfrischende Abwechslung in der tristen grauen Jahreszeit. Beigefarbene Pumps in winterlichem Wildleder sind die perfekte Schuhwahl, da sie edel sind, aber keines Falles vom Kleid ablenken. Welldone, Kate!

Herzogin Catherine zeigt, dass auch helle Farben Festtagsstimmung versprühen können. © Samir Hussein / Getty Images

Königin Letizia setzt auf den Klassiker

Edel, zeitlos und, ehrlich gesagt, ganz schön sexy ... Königin Letizia zeigt, dass man auch ganz ohne Glitzer und Knallfarben Glamour versprühen kann. Immerhin gibt es einen Grund, warum das Kleine Schwarze zu den beliebtesten Kleidern der Welt gehört. Letizias Twist: Sie entscheidet sich für ein Modell aus Samt mit Beinschlitz. Moderne Creolen und voluminöse Wellen lockern den klassischen Look etwas auf und sorgen für Aufregung.

Königin Letizia im kleinen Schwarzen. © Carlos Alvarez / Getty Images

Doppelt hält besser

Wir stellen vor: das perfekte Silvester-Outfit! Denn ja, die Royals können nicht nur klassisch und edel, sondern auch so richtig glamourös und ganz schön mutig. Die Kombi aus Pailletten und Samt, die Königin Máxima trägt, ist etwas für wahre Fashionistas. Während die Pailletten Partyfieber verspüren, sorgt der edle Samtbody in Wickeloptik für pure Eleganz.

Königin Máxima in cooler Pailettenhose. © Dana Press

Die Kunst liegt im Detail

Es muss nicht immer ein komplett neues Outfit sein! Herzogin Catherine zeigt uns, dass gut ausgewählte Details völlig ausreichen, um ein zeitloses Etuikleid weihnachtstauglich zu machen. Während das Kleid problemlos auch den Rest des Jahres getragen werden kann, verwandelt sie ihren Look mit einem edlen Perlen-Haarreif im Nu in das perfekte Outfit für Heiligabend. Unser Tipp: Auch wenn Kates Blüten-Details zum Kleid gehören, können wir einen ähnlichen Look mit einer Brosche kreieren. So verwandeln wir jedes schlichte Kleid in einen Festtagslook.

Herzogin Catherine mit festlichem Haarreif. © Chris Jackson / Getty Images

Verwendete Quellen: eigene Recherche

