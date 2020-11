Mit diesen Tricks bleibst du bei Kälte stylish und warm

Jetzt heißt es: Warm anziehen! Kein Problem, denn dafür musst du trendtechnisch nicht mal Abstriche machen. Ganz im Gegenteil: Mit den Tricks aus dem Video siehst du auch im Zwiebellook extrem schick aus.

Im Winter ist das ja immer so eine Sache: Wer schön sein will, muss für so manchen stylishen Look leider auch frieren! Denn: Entweder man sieht schick aus in Kleidchen und Feinstrumpfhose oder man zieht einige Lagen Klamotten an und die Stil-Komponente geht verloren. Oder vielleicht doch nicht? Tatsächlich ist es in Wahrheit nicht so dramatisch - versprochen!

Nur keine kalten Füße bekommen

Zu altbekannten Tricks mischen sich stylishe Trend-Neuheiten. Zum Beispiel trägt man jetzt den Pullover im Doppel-Layering oder nutzt den Schal als modische Decke. Wie cool das Ganze am Ende aussehen kann, erfahrt ihr im Video.