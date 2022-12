von Rachel Brozowski Auch wenn die Temperaturen in den Keller wandern, musst du nicht auf ein stylisches Aussehen verzichten. Es gibt nämlich ein paar Kniffe, die dich auch warm verpacken und gleichzeitig gut aussehen lassen.

Die Vorstellung, bei Niedrigtemperaturen nur noch dick verpackt in üppigen Dauenmänteln, Boots, Mütze und Schal herumzulaufen, ist für die meisten Fashionistas sicherlich ein Graus. Wo bleibt da der Style oder zumindest die Möglichkeit, wenigstens ein bisschen zu zeigen, dass man Wert auf gutes Styling legt? Unter der dicken Daunenschicht verschwindet eh alles. Das muss aber nicht sein. Es gibt auch ein paar modische Hacks, die dir im Winter helfen, trotzdem gut gestylt auszusehen – und dazu noch wärmen.

1. Thermostrumpfhose

Du möchtest bei Temperaturen unter Null nicht auf deine schönen Kleidchen, Shorts und Röcke verzichten? Kein Problem – die Thermostrumpfhose macht es möglich! Du solltest dir auf jeden Fall eine zulegen, wenn du modisch durch die kalte Jahreszeit gehen möchtest. Denn mit ihr ist alles möglich. Dank des wärmenden Materials kannst du deine Beinchen in kurzen Röcken zeigen und musst trotzdem nicht frieren.

Mittlerweile gibt es die Thermostrumpfhosen in den verschiedensten Farben. Und moderne Materialien machen es möglich, dass sogar dünne Strumpfhosen einen wärmenden Effekt haben. Der neueste Clou sind Thermostrumpfhosen, die wirken, als schimmere die Haut hindurch, obwohl dieser Eindruck nur durch eine hautfarbene Schicht in der Strumpfhose entsteht. Einfach mal ausprobieren!

2. Zwiebellook

Klar, der Zwiebellook ist nicht neu. Er galt schon immer als probates Mittel, sich im Winter durch das Anlegen mehrerer Kleidungsschichten so richtig warm zu halten. Allerdings kannst du diesen Hack auch modisch nutzen. Mithilfe von dünnen Rollkragenpullis zum Beispiel kannst du auch deine dünneren Kleider wintertauglich machen. So richtig muckelig und zudem noch ziemlich stylisch macht es ein passender Pullunder, der dazu über das Kleid gezogen wird. Hier kannst du es halten, wie du willst: Entweder alles farblich aufeinander abgestimmt oder in einem erfrischenden Colour-Blocking. Auch mit verschiedenen Mustern kannst du spielen.

3. Pulli als Schal-Alternative

Dein Pulli ist viel zu schade, um ihn drunter zu tragen? Dann kannst du ihn dir auch lässig als Schal-Alternative über Jacke oder Mantel um den Hals und die Schultern hängen. Das sieht nicht nur toll aus, sondern hält auch noch besonders warm. Falls dir dann drinnen zu kalt ist, hast du sogar noch einen Pullover dabei, den du mal eben überziehen kannst.