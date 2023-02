von Linda Shllaku Auch die Stars und Sternchen mögen es modern und bequem: In ihrer Freizeit sind sie gut zu Fuß und lassen sich in Sneakern blicken, die uns garantiert auch gut stehen. Wir verraten, auf welche Brands sie setzen.

Wir gehen modische Schritte voraus. Natürlich nur mit dem richtigen Schuhwerk. Sneaker gehören dabei nicht mehr nur zur modischen Grundausstattung, sondern auch ins imaginäre, beleuchtete Regal in unseren Herzen (zugegeben, auch ins echte bei uns zu Hause ...). Und auch die Promis kommen aus dem Schwärmen über die bequemen Schuhe nicht mehr raus, gehen es aber in der Öffentlichkeit subtiler an: Sie lassen sich lässig in den coolsten Tretern ablichten — und die, können wir uns auch leisten.

1. Salomon: Der Wanderschuh für die City

Wenn es über Stock und Stein geht, oder doch nur in die Stadt: Die Sneaker dieser Marke sind ein wahr gewordener Traum für beanspruchte Füße — und werden dann auch noch allen ästhetischen Aspekten gerecht. Der französische Sportartikelhersteller Salomon findet seine Anfänge 1947 und startet als Familienunternehmen von François Salomon, seiner Ehefrau und seinem Sohn Georges Salomon. Heute gehört die Marke zu der finnischen Unternehmensgruppe Amer Sports, besticht vor allem durch coole Trainings- oder Wanderschuhe, welche die Promi-Herzen von Emily Ratajkowski, Hailey Bieber und Bella Hadid im Sturm erobert haben. Hochwertigkeit, Funktionalität und das gewisse Design-Extra sorgen für Rundum-Komfort.

2. Axel Argiato: Fusioniert zwei verschiedene Stile

Erst 2014 wurde das Label Axel Arigato von Max Svärdh und Albin Johansson gegründet, dennoch hat das minimalistische Design Skandinaviens und die Ästhetik Japans den Sneakerheads nachhaltig die Köpfe verdreht. Die an Tennisschuhe angelegten Sneaker sind vor allem dank der leicht unterschiedlichen Farbnuancen und dem Retro-Design so beliebt — jedoch, ohne dabei die sanfte Ästhetik zu überreizen. Im Minimalismus und Scandi-Chic steht diese Brand auf der Liste der Must-haves jedenfalls ganz oben. Und auch Katie Holmes, Emily Blunt und Brie Larson sind Fans der cleanen Looks.

3. Ash: Diese Sneaker gehen mit der Zeit

Asche zu Asche und Ash-Sneaker an unsere Füße! Die französisch-italienische Schuhmarke besticht mit Sportschuhen, die eine nicht zu übersehene Chunky-Sohle besitzen. Aber auch die restlichen Design-Elemente haben es in sich: Sportive Facetten treffen auf glamouröse Highlights. Da darf es dann gerne auch einmal etwas mehr Glitzer sein. Sneaker zum Abendkleid? Nur Mut! Kein Wunder, dass sich bereits Selena Gomez, Taylor Hill, Ellie Goulding oder auch Madonna als klare Fans der Marke outen.

4. Avre: Es muss nicht immer ausgefallen sein

Turnschuhe zur Yoga-Pants oder Mom-Jeans: sind etabliert. Doch, die richtig bequemen, die so dezent und charmant aussehen, das sie nicht weiter auffallen, laufen ab jetzt nicht mehr nur unter dem Radar. Die asiatisch-amerikanische Marke Avre hat die perfekten, komfortablen Modelle. Prominente wie Nina Dobrev, Camila Cabello oder Olivia Munn machen es vor: Komfort ist wichtig — neue, komplizierte Designs braucht es dafür nicht immer. Der schlichte Look eignet sich hervorragend zum Shoppen, für einen Spaziergang oder auch fürs Büro.

4. Løci: Gut für uns und für die Umwelt

Der vegane Sneaker-Trend erreicht mit den Modellen von Løci neue Höhen. Und sicher ist: Diese Schuhe erfüllen nicht nur ihren Zweck, sondern sind klassisch und zeitlos, echte Hingucker. Nachhaltige Materialien wie recycelter Meereskunststoff sind langlebig und gut für unseren Planeten. Ein Überangebot der Sneaker wird durch eigene Regulatione kontrolliert. Die Treter aus Portugal haben vor allem bereits Olivia Wilde, Eva Longoria, Mila Kunis und sogar schon Prinzessin Eugenie den ein oder anderen Gang versüßt.