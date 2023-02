Sonnenbrillen? Bilden ein cooles Finish zu jedem Look!

von Linda Shllaku Sonnenbrillen sind nur ein praktischer Schutz vor UV-Strahlen? Viel mehr werden sie jetzt auch noch zum modischen Statement. Mit diesen Brillen ist der coole Durchblick gesichert.

Endlich der mysteriöse Flughafen-Crush der anderen Passagiere sein? Mit vermeintlichem Bad Hair Day und Basecap einen Cappuccino um die Ecke holen? Oder doch einfach nur die warmen Sonnenstrahlen auf der Haut tänzeln lassen? Kein Problem. Diese Sonnenbrillen-Marken sichern uns dabei ein stylisches Auftreten. Und, Tatsache: Die Stars und Sternchen lieben sie auch.

1. Velvet Canyon

Karamelltöne, sinnliche Silhouetten und vergangene Jahreszeiten spiegeln sich in der Optik dieser Brillen wider. Die Welt mit anderen Augen sehen, bekommt damit eine ganz neue Bedeutung. Scharfe Schnitte, Retro-Styles, eingebunden in ausladende Modelle. Doch, die Brillen wirken dabei trotzdem nicht überladen. On top: Die Gestelle sind tierversuchsfrei und vegan. Die Fassungen bestehen aus Acetat, einem Material, das aus Baumwolle und Zellstoff gewonnen wird. Stars wie Emily Ratajkowski, Siena Miller, Camila Mendes und Kate Moss sind Fans der Brand.

3. Dmy by Dmy

2018 gegründet von Demi Mae Yip, erreicht Dmy by Dmy heute Kultstatus. Die handgefertigten Modelle aus dem weltbesten italienischen Zelluloseacetet sind leicht, hypoallergen und langlebig. Der Stil der Marke ist charakteristisch nostalgisch und erinnert an Modelle vergangener Zeit: ovale Retro-Modelle wechseln sich mit eckigen Draht-Gestellen ab. Maddie Ziegler und Bella Hadid sind Fans der jungen Brand.

4. Lu Goldie

Schau mir in die Augen, kleines! Schwierig, vor allem mit diesen coolen Gestellen: Inspiriert von den famosen 60ern bis zu der preppy Attitüde der 90er Jahre. Übergroße Designs und Candy-Farben sowie geometrische, eckige Brillen lassen jede:n fündig werden. Schöner Nebeneffekt: Nach jeder Bestellung wird auch noch ein Baum gepflanzt. Jennifer Lopez, Dua Lipa und Gigi Hadid sind bereits Fans der Marke Lu Goldie.

6. Le Specs

Ikonische Schnitte und erschwingliche Preise. Seit 1979 begeistert Le Specs weltweit mit seinen Sonnenbrillen, die in der wärmsten Zeit des Jahres gerne zum It-Piece werden. Aber auch der Blick über den Tellerrand zeichnet diese Marke aus: Zusammenarbeiten mit House of Holland, Adam Salman und Jordan Askill haben dem Label ein Facettenreichtum beschert, das auch die Celebrities lieben. Beyoncé, Gigi Hadid und Priyanka Chopra sind Fans der hippen Brillen.