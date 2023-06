Surf-Badeanzug Die perfekte Beachwear für einen aktiven Tag auf dem Wasser

von Julia Koschel Ob Stand-up-Paddling oder Wellenreiten: Mit einem Surf-Badeanzug seid ihr bei sommerlichen Temperaturen und Sonnenschein bestens geschützt. Wir zeigen euch eine Auswahl der schönsten Modelle.

Ein Surf-Badeanzug ist perfekt für alle, die gerne am und im Wasser aktiv sind. Sei es nun im Meer beim Wellenreiten oder Kite-Surfen oder auf Seen und Flüssen beim Stand-up-Paddling oder Kajaken. Doch was zeichnet ein gutes Modell aus und worauf solltet ihr beim Kauf achten? Damit haben wir uns genauer beschäftigt und versorgen euch mit allen wichtigen Infos sowie einer Auswahl schöner Modelle.

Surf-Badeanzug: Was ist das überhaupt?

Ein Surf-Badeanzug unterscheidet sich von einem gewöhnlichen Badeanzug meist nur durch seinen Schnitt. Das Material ist ähnlich dünn und auch hier gibt es eine große Bandbreite an Modellen, die verschiedene Farben und Muster aufweisen. Die Hauptaufgabe eines Surf-Badeanzugs besteht darin, euch beim Wassersport vor zu viel Sonneneinstrahlung zu schützen. Daher hat der klassische Surf-Badeanzug lange Ärmel und einen hohen UV-Schutz. Es gibt allerdings auch Modelle mit kurzen Ärmeln. Hier kommt ihr um ein regelmäßiges Eincremen mit Sonnenschutz nicht herum, weswegen wir euch grundsätzlich einen Surf-Badeanzug mit langen Ärmeln empfehlen würden. Das ist einfacher und ihr seid auch nach längerer Zeit auf dem Wasser noch gut geschützt vor fiesen UV-Strahlen.

Um euch beim Sport die maximale Bewegungsfreiheit zu garantieren, sind Surf-Badeanzüge stets ohne Bügel gefertigt. Ein Reißverschluss am Rücken oder als dekoratives Element auf der Vorderseite ermöglicht euch ein bequemes Anziehen.

Wozu brauche ich einen Surf-Badeanzug?

Surf-Badeanzüge, das verrät der Name bereits, sind primär für Surfer:innen gedacht, die in warmen Gegenden mehrere Stunden auf dem Wasser verbringen wollen. Da sich Sonnencreme mit der Zeit abwäscht, schützen euch die langen Ärmel des Surf-Badeanzugs konstanter vor der Sonne. Doch auch wenn ihr euch nicht auf ein Surfbrett, sondern vielmehr auf ein SUP stellen oder andere Wassersportarten ausüben möchtet, ist ein Surf-Badeanzug eine gute Möglichkeit. Die Einsatzgebiete sind somit durchaus vielfältiger, als der Name vermuten lässt:

Wellenreiten / Surfen

Windsurfen

SUP-Board fahren

Kajak fahren

Kite-Surfen

Wasserski

Wakeboarding

Schwimmen

Hinweis: Alternativ greifen Surfer:innen statt zu einem Surf-Badeanzug zu einem Lycra. Diese haben allerdings einen Nachteil: Sie rutschen regelmäßig hoch und sitzen einfach nicht so gut, wie ein passender Badeanzug. Das kann vor allem bei Surf-Anfänger:innen zu Irritationen führen, unnötig ablenken und letztendlich nerven.

Was zeichnet ein gutes Modell aus?

Natürlich gehen wir alle gerne nach der Optik. Der Surf-Badeanzug muss uns ebenso gefallen wie ein Bikini, mit dem wir am Strand liegen möchten. Dennoch solltet hier den Fokus auch auf die Funktionalität legen. Das bedeutet im Umkehrschluss: Der UV-Schutz sollte gewährt sein. Dabei empfiehlt es sich, nicht nur auf das Material zu achten, sondern auch auf den Schnitt. Ein Modell mit kurzen Ärmeln, einem großen Rückenausschnitt oder Cut-Outs mag euch vielleicht optisch besser gefallen, birgt aber ein wenig die Gefahr, dass ihr euch an diesen Stellen nach einer Weile auf dem Wasser einen Sonnenbrand holt.

Überlegt euch somit vorher, wie und wo der Surf-Badeanzug zum Einsatz kommen soll. Habt ihr eh vor, nur für eine kurze Zeit in der prallen Sonne zu sein oder wollt ihr für mehrere Stunden ins Wasser? Danach richtet möglichst eure Wahl. Schöne Modelle gibt es schließlich auch mit langen Ärmeln und ohne Rückenausschnitt.

Nun aber genug der Theorie und her mit den schönsten Surf-Badeanzügen!

6 schöne Surf-Badeanzüge für euren aktiven Tag auf dem Wasser

Ein Paradebeispiel eines guten Surf-Badeanzugs ist das Modell "Current Of Cool" von Roxy. Kein Wunder – schließlich zählt Roxy zu den Top-Surf-Marken und überzeugt daher nicht nur mit guter Qualität und hohem UV-Schutz, sondern auch coolem Print. Ein Reißverschluss auf der Vorderseite ermöglicht euch ein entspanntes Hineinschlüpfen in den Surf-Badeanzug.

Eine weitere sehr beliebte und bekannte Surf-Marke ist Rip Curl. Diese hat – ebenso wie Roxy und Co. – verschiedenste Surf-Badeanzüge im Angebot. Das Modell "Always Summer" besticht nicht nur durch das schöne, leuchtend-gelbe Blumenmuster, sondern vor allem durch den guten UV-Schutz, der dank des geschlossenen Schnitts den gesamten Oberkörper umfasst. Ein Brust-Reißverschluss sorgt dafür, dass ihr ihn problemlos anziehen könnt. Eine weitere positive Eigenschaft ist die Tatsache, dass der Surf-Badeanzug zu 80 Prozent aus recyceltem Polyamid besteht.

Mit demselben Muster gibt es ein weiteres Modell von Rip Curl. Dieses hat ein großes Cut-Out am Bauch. Aufgrund des mangelnden Sonnenschutzes in diesem Bereich empfehlen wir euch für längere Surf-Sessions doch eher den geschlossenen Surf-Badeanzug.

Hurley ist die dritte Marke im Bunde, die sich bei Wassersportfans großer Beliebtheit erfreut. Das Sortiment konzentriert sich auf Bademode, auch wenn Strand- und Freizeitmode das Angebot ergänzt. Da ihr Fokus auf Beachwear liegt, ist auch dieser Surf-Badeanzug ideal für eure Aktivitäten am, im und auf dem Wasser. Das komplett schwarze Modell wird lediglich durch einen weißen Schriftzug am rechten Unterarm unterbrochen. Ein langer Reißverschluss auf der Vorderseite erleichtert das Anziehen und der hohe Kragen bietet einen besonders großflächigen UV-Schutz.

Wenn euch die Marke, aber nicht das schwarze Design überzeugt, ist dieser Surf-Badeanzug mit einem bunten, floralen Muster vielleicht eher etwas für euch. Das Material ist etwas dicker, besteht zu 80 Prozent aus Neopren. Der UV-Schutz ist damit aber erst recht gegeben und auch der Reißverschluss auf der Vorderseite ist identisch mit dem anderen Hurley-Modell.

Die Marke Ulla Popken ist prinzipiell nicht für ihre Sportmode, sondern für ihre großen Größen bekannt. Umso erfreulicher, dass bei diesem Surf-Badeanzug beides zusammenkommt. Wer also auf der Suche nach einem schönen Badeanzug mit langen Ärmeln und hohem UV-Schutz ist, muss dafür natürlich nicht in die Größen S, M oder L passen. Das farbenfrohe Modell macht zudem richtig gute Laune.

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.