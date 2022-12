Ein Hoch auf Pailletten

An Silvester gehe ich auf Nummer sicher – bzw. auf Nummer Glitzer. Wann kann man sonst als Diskokugel feiern gehen? Ich trage in diesem Jahr ein klassisches Glitzerkleid in Silber. Damit liegt man immer richtig. Dieses Exemplar ist von H&M und kostet ca. 40 Euro.

Anna-Lisa, Beauty- und Moderedakteurin

Mehr