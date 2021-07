Auf dieses Trend-Piece kann sie im Sommer nicht verzichten

von Rike Andresen

Sylvie Meis stellt gerade in Hamburg ihre neueste Kollektion in Kooperation mit "Edel-Optics" vor. Uns verrät die schöne Unternehmerin, auf welche Mode- und Beauty-Trends sie im Sommer 2021 nicht länger verzichten möchte.

Sylvie Meis, 43, ist eine echte Fashion-Queen und verzaubert uns regelmäßig mit ihren tollen Looks. Wir haben die Gelegenheit genutzt, um Sylvie nach ihren Tipps & Tricks in Sachen Beauty und Mode zu fragen.

Sylvie Meis im Brigitte-Interview

Brigitte: Sylvie, welcher Beauty-Trend ist für dich diesen Sommer nicht mehr wegzudenken?

In Sachen Beauty möchte ich diesen Sommer wirklich nicht mehr auf Lippenstift verzichten. Ich glaube, viele Frauen haben in der Pandemie wegen der Maske damit aufgehört. Aber jetzt fängt das Leben gerade wieder richtig an.

Daher lasst uns die Zeit nutzen, um uns glamourös, frisch und sexy zu fühlen.

Für mich steht Lippenstift oder Lipgloss für so viel Femininität und ich finde, dass sollte man zelebrieren.

Auf welche Lippenstift-Farbe greifst du am liebsten zurück?

Da fällt es mir wirklich schwer mich zu entscheiden. Ich mag sehr gerne Nude-Töne, aber auch knalligere Farben wie Pink und Rot. Ich bin jetzt einfach wirklich für Glamour – ich möchte die Mode wieder richtig genießen.

Du hast immer einen wunderschönen Glow auf deiner Haut. Wie schaffst du das?

Danach werde ich wirklich oft gefragt und klar würde man dann am liebsten sagen, der Glow kommt nur von innen, aber ein bisschen Glow kann man auch mit dem richtigen Make-Up erreichen – zum Beispiel mit einem Bronzer oder einem Highlighter. Hier würde ich aber empfehlen, den Look erstmal zuhause auszuprobieren, um zu schauen wie was für einen funktioniert. Am besten macht man dann auch mal ein Foto von seinem Gesicht, um zu sehen, wie das Make-up auf andere wirken würde. Denn manchmal kann Highlighter auch zu viel und zu heftig sein. Wie gesagt, einfach austesten. Genauso wie man das Auftragen von rotem Lippenstift lernen muss, muss man sich das auch erstmal beibringen. Ich persönlich könnte nicht mehr auf diesen Glow verzichten.

Auch du hast doch bestimmt mal Tage an denen du dich nicht so wohl fühlst. Was machst du dann?

Ich fühle mich an solchen Tagen am wohlsten, wenn ich ein ganz leichtes Make-up auftrage.

Man kann eigentlich sagen, wenn ich mich nicht so hübsch fühle, dann gebe ich mir einfach umso mehr Mühe.

Die Haare werden dann schnell mit dem Dyson Airwrap curly gemacht, ich trage ein leichtes Make-up und ein bisschen Wimperntusche auf. Ein bisschen Selfcare, das hilft mir dann, das Gefühl, was ich in mir habe, nicht unbedingt nach außen zu tragen.

Sylvie Meis reist nach Ibiza: Das darf in ihrem Koffer nicht fehlen

Du hast ja vor kurzem in deiner Story für den Urlaub gepackt. Wo geht's hin und was darf in deinem Koffer auf keinen Fall fehlen?

Ich freue mich total, denn ich fliege zusammen mit Damian nach Ibiza. Und Ibiza bedeutet für mich einfach Jeansshorts, die habe ich auf jeden Fall immer mit dabei. Was für mich aber auch ganz wichtig ist, ist einen Sonnenhut und gute Sonnencreme mitzunehmen. Ich muss meine Haut ganz besonders vor der Sonne schützen, denn wenn ich das nicht tue, bekomme ich schnell Pigmentflecken. Und natürlich kommen auch meine Sonnenbrillen aus meiner neuen Kollektion mit "Edel-Optics" mit in den Urlaub, die werten einfach jedes Outfit auf.

Und auf welchen Mode-Trend setzt du im Sommer noch?

Ganz klar auf Neonfarben. Auch wenn es vielleicht nur bei Accessoires ist – ich brauche einfach ein bisschen Farbe, um mich wieder lebendig zu fühlen.

Raus aus dem tristen Home-Office-Look. Ich bin echt done with it.

Welchen Trend ich mittlerweile auch cool finde, sind die "Dad Sandals". Ich hätte niemals gedacht, dass ich diesen Trend mitmachen würde, aber ich habe mich von der Modewelt beeinflussen lassen und jetzt liebe ich sie. Sie sind das perfekte Summer-Piece.

