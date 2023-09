Taschen-Trends 2023: Drei It-Bags, die die It-Girls lieben

Eine wunderschöne Handtasche ist mehr als nur ein praktischer und alltäglicher Begleiter, sie ist DAS modische Accessoire, das dein Outfit aufwertet und aus deinem Look etwas ganz Besonderes macht!

Handtaschen-Klassiker, aber wir wollen mehr!

Dass es nicht immer die Luxuslabels im vierstelligen Bereich sein müssen, ist dank vieler preiswerterer Alternativen klar. Unzählige Labels stellen qualitativ hochwertige Taschen mit Trend-Potential her, die das Portemonnaie nicht sprengen. Wenn ihr aber Lust habt, in ein echtes Trend-Teil zu investieren, dann solltet ihr diese It-Bags kennen.

Taschen, wie die Speedy 25 von Louis Vuitton, oder aber auch die schwarze Chanel 2.55 gelten als die absoluten Klassiker schlechthin. Sie sind niemals out, sind einfach kombinierbar und ihr Investment absolut wert. Trotz alledem sind wir durch unsere Liebe und Affinität zur Mode stetig auf der Suche nach DEN neuen Lieblingsbags mit Trendpotenzial. Und das ist auch gut so!

Bei der neuen Handtaschenauswahl setzten wir auf cleanes Design

Jahr für Jahr entwickelt sich die Mode weiter, Trends kommen und gehen. Während man im vergangenen Jahr bei der Wahl der Designerbag auf das Motto: „Viel Glitzer und noch mehr Retro“ gesetzt hat, sind dieses Jahr It-Pieces im Fokus, die Ruhe und Eleganz versprühen. Anstatt die Schultertaschen mit Kristallverzierungen zu wählen, entscheiden sich die Trendsetter im Jahr 2023 für schlichte und cleane Designs wie die Miu Miu Wander Bag. Deinen Retro Bags und den zahlreichen Handtaschen in Neonfarben, die 2022 der letzte Schrei waren, kannst du in diesem Jahr in einen Staubbeutel packen und ihnen eine wohlverdiente Auszeit gönnen. Vielmehr solltest du dich jetzt auf die neuen und einfach gehaltenen Alleskönner konzentrieren.

Auch wenn wir von schlichteren Designs sprechen, bedeutet das nicht, dass Farbe bei den It-Bags in diesem Jahr gar keine Rolle mehr spielt. Welche It-Bags aktuell super beliebt sind, von den Fashiongirls geliebt werden und in deiner Taschenkollektion auf gar keinen Fall fehlen sollten, verraten wir die hier: