Diese neue It-Bag weckt Kindheitserinnerungen

In diesem Jahr setzen wir auf die Jelly Cage Bag: Denn sie ist nicht nur ein Alleskönner in Sachen Styling, sondern auch eine tolle Hommage an unsere Kindheit.

Na, kannst du dich noch an deine erste eigene Handtasche erinnern? Für viele von uns war sie etwas ganz Besonderes; voller stolz haben wir darin all unsere Habseligkeiten umher getragen und uns so unglaublich erwachsen gefühlt. In diesem Jahr können wir dieses Gefühl wiederbeleben und mit der Jelly Cage Bag in alten Erinnerungen schwelgen.

Jelly Cage Bag: Alles andere als kindisch

Doch keine Angst: Kindisch wirkt das Modell, das früher in jedem Kinderkaufladen stand, in den Händen der Models und internationalen Fashionistas keineswegs. Zusammen mit dem richtigen Styling hat die Jelly Cage Bag gute Chancen, die It-Bag für den Sommer 2021 zu werden.

Perfekt zum Shoppen oder für den Strandausflug

Mit ihrem auffälligen Design, den luftigen Cut-Outs und dem pflegeleichten Material perfektioniert sie jedes Sommer-Outfit. Dank ihres Federgewichts lässt sie sich besonders gut als Shopping- oder Strandtasche verwenden. Von Markt-Einkäufen bis hin zu Sonnenschutz und Badetuch: Die Tasche ist ein echtes Raumwunder. Nur Vorsicht bei kleinen Gegenständen wie Lippenstift oder Schlüssel. Damit nichts durchrutscht, solltest du einen Bag-in-Bag-Organizer verwenden.

Das Styling

Die Tasche wirkt besonders gut in Knallfarben wie Pink, Türkis oder Violett. Wer es etwas dezenter mag, setzt auf die Farbe Weiß, wie hier während der Runway Show der Frühjahr-/ Sommer-Kollektion 2021 des Designerlabels Fendi. Und auch sonst lässt sich die Jelly Cage Bag vielseitig kombinieren. Mit einem Blazer und passender Anzugshose oder einem Plissee-Rock ist die Tasche sogar bürotauglich. Zum legeren Styling passt ein Kaftan oder ein Maxi-Kleid.

Fendi Runway Spring/Summer 2021 © Victor VIRGILE / Getty Images

Modisches Add-On

Mithilfe von Anhängern oder Seidentüchern können wir der Tasche außerdem einen kleinen Twist verleihen. Diese werden einfach, wie auf dem Bild oben erkennbar, seitlich befestigt. Ruckzuck wertet ihr damit nicht nur eure Tasche auf, sondern verleiht ihr auch eine persönliche Note.

Verwendete Quellen: Instagram.com, eigene Recherche