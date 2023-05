von Emely Mielke Du denkst darüber nach, dir ein Tattoo stechen zu lassen, bist dir aber noch nicht hundertprozentig sicher? Dann sind diese Alternativen zum Tätowieren vielleicht genau das Richtige für dich.

Eine Tätowierung ist eine dauerhafte Entscheidung, die am besten nicht leichtfertig getroffen wird. Glücklicherweise gibt es heute eine Vielzahl von temporären Tattoo-Alternativen, die es den Menschen ermöglichen, verschiedene Designs und Stile auszuprobieren, ohne sich für immer auf ein bestimmtes Tattoo festlegen zu müssen. Wir stellen euch die angesagtesten Methoden vor.

Temporäre Tattoos: Henna-Tattoos

Schon lange in aller Munde, aber immer noch eine gute Alternative, um sich an die permanente Variante heranzutasten. Henna ist eine natürliche Paste, die aus den Blättern der Hennapflanze gewonnen wird und eine braune Farbe abgibt. Henna-Tätowierungen sind in den Kulturen Indiens und des Nahen Ostens seit Jahrhunderten beliebt und werden häufig bei Hochzeiten und anderen Festen getragen. Sie sind temporär und halten in der Regel bis zu einigen Wochen. Da es verschiedene Arten von Henna-Tattoos gibt, sollten bei ihrer Anwendung einige Dinge beachtet werden. Obwohl traditionelle Muster und verschiedene Designs möglich sind, sind diese in den meisten Fällen eher abstrakt.

Semipermanente Tätowierungen

Semipermanente Tätowierungen sind eine relativ neue Alternative zu Tätowierungen, die bis zu zwei Wochen halten sollen. Die temporären Tattoos werden häufig mit einer speziellen Tinte aufgetragen, die länger hält als herkömmliche Henna-Tätowierungen. Sie sind in verschiedenen Designs und Farben erhältlich und bieten die Möglichkeit, ein eine Tätowierung zu tragen, die länger als ein paar Tage hält.

Klebe-Tattoos

Selbstklebende Tätowierungen sind vor allem bei Kindern und Jugendlichen beliebt, aber auch für Erwachsene sind sie eine gute Möglichkeit, sich an ein bestimmtes Motiv zu gewöhnen. Obwohl sie nicht so haltbar sind wie andere temporäre Tattoos, sind sie eine lustige Möglichkeit, verschiedene Designs auszuprobieren, ohne sich für immer zu binden. Und das Beste: Man kann sogar sein eigenes Design entwerfen und kreativ werden.