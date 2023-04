von Charlotte Reppenhagen und Rike Andresen Trenchcoats sind ein absolutes Must-have in jedem Kleiderschrank. Wir zeigen dir, welche Modelle derzeit angesagt sind – von oversized bis ausgefallen, ist hier für jede:n etwas dabei!

Kaum ein Kleidungsstück schafft es gleichzeitig so zeitlos und vielseitig kombinierbar zu sein wie der Trenchcoat. Egal, ob klassisch, im Oversized-Look, mit Wolle oder aus Denim, in Beige oder in Blau: Den Mantelklassiker gibt es mittlerweile in vielen unterschiedlichen Varianten und Farben. Dabei lassen nicht nur die bekannten Trenchcoats von Designern wie Burberry unsere Mode-Herzen höher schlagen – auch diese Modelle können sich im kommenden Frühling absolut sehen lassen.

Der klassische Trenchcoat: Das ist das perfekte Modell

Ein klassischer Trenchcoat ist ein echtes Staple-Pieces in jedem Kleiderschrank. Denn er ist zeitlos, variable einsetzbar und kommt schon seit mehreren Jahrzehnten nicht aus der Mode. Neben der typischen Farbe – einem hellen Beige – zeichnet sich der Mantelklassiker auch durch eine doppelte Knopfleiste, Schulterklappen und Armspangen aus.

All das vereint das Trenchcoat-Modell der Marke Hallhuber, das zusätzlich noch über einen Bindegürtel verfügt. An kälteren Tagen kannst du diesen zusätzlich zur Knopfleiste nutzen, um dich vor Wind und Wetter zu schützen. An wärmeren Tagen kannst du den Mantel offen tragen und den Gürtel lässig an den Seiten herunterhängen lassen.

Styling-Tipp: Das klassische Modell in Beige macht besonders zu Jeans und Sneaker eine tolle Figur, lässt sich zum schicken Büro-Outfit stylen oder aber etwas rockiger, zu Lederhose und schwarzem Oberteil kombinieren.

Der perfekte Trenchcoat: Diese Modelle können ebenfalls überzeugen

Im Frühling 2023 setzen wir zwar weiterhin auf den allseits beliebten Klassiker. Doch auch die neuen Modelle haben sich einen Platz in unseren Fashion-Moodboards verdient. Darunter zahlreiche Oversized-Modelle, die durch ihren lockeren Schnitt lässig und cool wirken.

Besonders angetan hat uns bei der Durchsicht der vielen Modelle dieses wattierte Exemplar der Marke & Other Stories. Der Trenchcoat hält bei den frischen Temperaturen nämlich schön warm und sieht dabei total cool aus.

Wenn du keinen langen und dicken Mantel tragen möchtest, bieten sich auch kürzere Trenchcoats als Alternative an: Diese sind perfekt für wärme Tage geeignet und sehen obendrein noch elegant und stylisch aus.

Für einen zeitlosen, klassischen Look muss der Trenchcoat aber nicht immer beige sein: Es gibt auch tolle Alternativen in Schwarz. Dazu zählt dieses Exemplar der Marke Only. Ähnlich wie der beige-farbene Trenchcoat lässt auch dieser sich zu all Möglichen Kleidungsstücken kombinieren. Am besten gefällt er uns aber zum schwarzen Monochrome-Look. Der wirkt nicht nur elegant, sondern auch total stylisch.

Vorhang auf für farbenfrohe Trenchcoats und neue Materialien

Trenchcoats in verschiedenen Farben sorgen in diesem Frühling für mehr Abwechslung in deiner Garderobe! Egal, ob du auf frische Pastell-Töne oder gedeckte Farben zurückgreifen möchtest, hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Der klassische Trenchcoat besteht aus einem wasserabweisenden Material – aber auch hier spielen wir in diesem Frühling mit verschiedenen Alternativen. Trenchcoats aus Leder sind besonders extravagant, Modelle aus Leinen sind tolle Begleiter für wärmere Temperaturen und Denim-Trenchcoats sorgen für einen Hingucker. Wenn du auch bei deinem Trenchcoat auf diesen Stoff setzen möchtest, kannst du mit einem Jeanshemd und einer Hose einen All-Over-Look zaubern. Hellere oder dunklere Töne bringen Variation ins Outfit. Aber auch Stoffhosen in Braun oder Beige kannst du gut zu einem Denim-Trenchcoat kombinieren. Dazu passen ein heller Strickpullover und Chelsea-Boots – und schon hast du ein elegantes Outfit mit einem besonderen Twist.

Schon gewusst? So lange gibt es den Mantelklassiker bereits!

Trenchcoats gehören zu den absoluten Lieblingen in unseren Kleiderschränken. Schon seit über 100 Jahren begleiten uns die Mäntel, die eigentlich für einen praktischen Zweck entwickelt wurden: 1897 entwickelte der Designer Thomas Burberry den Stoff "Gabardine" – ein besonders robustes und wasserabweisendes Gewebe. Durch ihre praktischen Funktionen eigneten sich Trenchcoats besonders für die Armee. Daher kommt auch der Name: Das Wort "Trenchcoat" setzt sich aus den englischen Begriffen "Trench" für Graben und "Coat" für Mantel zusammen. Ab 1914 waren diese Mäntel fester Bestandteil der Ausrüstung britischer Militärs.

Durch Stars wie zum Beispiel Audrey Hepburn, die in "Breakfast at Tiffany’s" im Trenchcoat begeisterte, haben wir dieses Kleidungsstück für den Alltag kennen und lieben gelernt. Und bis heute stehen besonders die Trenchcoat-Modelle von Burberry für zeitlose Eleganz.

