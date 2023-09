Trend 2023: Fünf Herbstjacken, die keine Mäntel sind

von Anna Wagenleitner Es lässt sich nicht leugnen: Der Herbstmantel ist und bleibt ein zeitloser Klassiker! Allerdings gibt es auch so einige Jackenmodelle, die unsere Aufmerksamkeit verdienen und mit denen ihr 2023 definitiv im Trend liegt. Wenn ihr also eure Herbstmäntel nicht mehr sehen könnt, haben wir für euch 5 Herbstjacken, die keine Mäntel sind!

Langsam neigt sich auch der Spätsommer zum Ende und die Temperaturen sinken, kuscheliges Regenwetter steht vor der Tür. Dementsprechend müssen wir definitiv unseren Kleiderschrank neu anordnen – und wollen dabei auch 2023 im Trend liegen. Ihr braucht Inspiration für coole Herbstjacken? Wir haben die schönsten Designs und Schnitte mal unter die Lupe genommen und euch einen Guide für stylische Übergangsjacken zusammengestellt.

Fünf Herbstjacken, die keine Mäntel sind

1. Alle Jahre wieder eine gute Wahl: die Lederjacke

Der coole Klassiker darf natürlich auch im Herbst nicht in den Kleiderschränken fehlen. Eine Lederjacke ist immer eine passende Wahl und verpasst jedem Outfit einen modernen, coolen Vibe. Ob kantig geschnitten, im lässigen Biker-Stil oder eine femininere taillierte Variante: das edgy Statement-Piece kann mit jedem Look kombiniert werden und verleiht im Handumdrehen eine stylische Note. Die Investition lohnt sich auch schon wegen der Langlebigkeit der Jacken. So seid ihr auch die nächsten Jahre noch für das regnerische Herbstwetter gewappnet!

2. Bombastisch gestylt mit der Bomberjacke

Auf den Laufstegen der großen Modemetropolen ist sie schon seit Monaten wieder ein Hit: die Bomberjacke. lässig und trendbewusst zugleich begleitet uns der Alleskönner auch durch die verregnete Jahreszeit und bildet ein Basic, das auch in euren Kleiderschränken unverzichtbar ist. Ob cool oder verspielt, 2023 kombinieren wir die Bomberjacke sowohl zum eleganten Kleid als auch zur lässigen Baggy-Jeans. Besonders angesagt sind dieses Jahr Modelle aus Cord-Stoff. So werdet ihr ganz sicher DER Hingucker in Sachen Street-Style!

3. Stepp it up

Ja ihr habt richtig gehört – Steppjacken sind zurück! Während der warme Überwurf eine Zeit lang mit einem eher weniger modischen Ruf zu kämpfen hatte, haben die Runways und zahlreiche Influencer die Steppjacke 2023 zurückgebracht, und sich dafür ein großes, kollektives Dankeschön verdient. Mit vielfältigen Farben und Stoffen hilft dieses Jacken-Modell, einen mühelosen Old-Money-Look zu kreieren. Am besten gelingt der elegante Style, indem ihr die Steppjacke zu geraden Schnitten kombiniert.

4. Klassische Eleganz mit dem Lieblingsblazer

Der Blazer ist schon lange nicht mehr nur im Büro zu Gast sondern hat auch den Streetstyle erobert. Der wandelbare Klassiker bildet vor allem im Oversized-Stil ein unvergleichliches Fashion-Must-Have! Ob zum lässigen Kapuzen-Pulli, zum eleganten Business-Outfit oder zum sexy Partykleid: mit einem Blazer als Überwurf wird jeder Look komplett und erhält den absoluten Wow-Effekt.

5. Flauschiges Fashion-Piece

Jetzt wird's kuschelig! Bei den gemütlichen Temperaturen wollen wir selbstverständlich auch in der Mode auf Komfort setzen. Dass dabei styletechnisch keine Kompromisse gemacht werden müssen, zeigen die plüschigen Jacken aus Fake-Fur oder in Teddy-Optik. Der flauschige Alleskönner lässt sich ganz easy mit vielfältigen Outfitoptionen kombinieren und liefert dabei gleichzeitig noch die Wärmegarantie, die ihr bei Herbstwetter ganz bestimmt nicht missen wollt!