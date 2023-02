von Emely Mielke Bye-Bye klassisches Beige – hallo Lack und Leder! Diese Saison bekommen Trenchcoats ein Upgrade, und zwar ein glänzendes!

Er ist das Essential-Piece schlechthin in der Übergangszeit: der Trenchcoat. Es gibt ihn in diversen Ausführungen und auch Promis wie Khloé Kardashian und Anne Hathaway setzen auf den aus der britischen Armee entstandenen Modeklassiker. Dass der Evergreen jetzt allerdings alles andere als schlicht und langweilig ist, zeigt die Variation, die es uns diesen Frühling besonders angetan hat: der Lack-Trenchcoat. Ob in knalligen Farben oder mit Animal-Print – diese glänzenden ausgefallenen Modelle lassen unsere Modeherzen hüpfen.

Lack-Trenchcoat: Wir sehen Pink, Orange und Grün

Als wäre der Trenchcoat aus Lack und Leder nicht schon auffällig genug, wird bei diesem Modell noch mal eine Schippe draufgelegt. Passend zum Frühling stehen frische, knallige Farben hier im Vordergrund. Besonders angesagt sind diese Saison die Farben Orange und Pink. Aber auch Grün hat absolutes Hingucker-Potential. Tipp: Mit einem schlichten Outfit kommt die aufregende Übergangsjacke besonders gut zur Geltung.

Lack-Trenchcoat in der Trendfarbe Pink © Christian Vierig / Getty Images

Animal-Prints sorgen für das gewisse Extra

Stars wie die Kardashians machen es vor – wir ziehen nach. Glänzende Trenchcoats im Animal-Print sind zwar eher etwas für Mutige, aber warum nicht mal etwas wagen? Ob komplett im tierischem Muster oder nur stellenweise bedruckt, diese Modelle versprechen einen aufregenden Look.

Animal-Print © Edward Berthelot / Getty Images

Sand, Braun und Beige – Back to Neutrals

Wer nicht ganz auf die klassische Version eines Trenchcoats verzichten will, der greift am besten auf Modelle in Erdtönen zurück. Ob klassisch Beige, Braun oder Schwarz – mit diesen Farben bist du auf der sicheren Seite.

Auch Pastelltöne sind en vogue

Glänzende Trenchcoats in Pastelltönen sogen bei uns für Barbie-Vibes. Abgewandelte Modelle mit überschnittener Schulter, großem Kragen und Taillengürtel lassen deinen Look noch aufregender wirken – vor allem für den Frühling perfekt!

Lack-Trenchcoat in Pastellrosa © Daniel Zuchnik / Getty Images