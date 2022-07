Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: Trend-Kette: Dieses Schmuckstück ist für jeden gemacht +++ Augenbrauen-Hack: Mit wenigen Schritten zur perfekten Braue +++ Sunkissed Serum: Mit diesem Hack siehst du aus, als wärst du frisch aus dem Urlaub!

29. Juli 2022

Perlenkette: Dieses Schmuckstück ist für jeden gemacht

Auf den Straßen und in der Social-Media-Welt kann man immer mehr beobachten, wie Männer sich an Schmuck herantrauen. Dabei muss es längst nicht mehr nur Silber oder Gold sein, ein ganz anderes, sehr viel auffälligeres Schmuckstück fällt uns an immer mehr Männern auf: die Perlenkette.

Ob zart und filigran oder klobig und auffällig – immer mehr Männer feiern die Kette, die lange Zeit ein eher biederes Image hatte. Einer der Vorreiter der Neuinterpretation ist Harry Styles, der sich der genderfluiden Mode verschrieben hat. Der Brite zelebriert das maritime Schmuckstück, kombiniert es zu Spitzenkragen und Tweed, überspitzt damit das altbackene Klischee der Perlenkette und macht sie damit modern und cool und unkonventionell.

Harry Styles zeigt, wie Perlenketten getragen werden © Getty Images

Wir sind sicher, dass sich der Trend durchsetzen wird!

26. Juli 2022

Der schnellste Trick zum Augenbrauen auffüllen

Wir wollen sie alle: Die Augenbrauenform, die perfekt zu uns passt und unserem Gesicht Ausdruck verleiht. Mit diesem Trick sparen wir uns nicht nur eine Menge Zeit, er ist auch superleicht anzuwenden und funktioniert immer.

Was brauchst du für den Augenbrauen-Hack? Einen breiten, flachen Pinsel, eine Augenbrauen-Pomade, ein Augenbrauenpuder oder einen Lidschatten in der Farbe deiner Augenbrauen, ein Bürstchen zum Verblenden und einen Concealer zum Korrigieren.



Trage das Augenbrauen-Produkt auf den flachen Pinsel auf und lege ihn vorne an deiner Augenbrauen an – achte dabei unbedingt darauf, genug Abstand zur Nase zu behalten. Ziehe dann das Produkt mit dem Pinsel über deine Augenbraue bis zu Schläfe. Jetzt wird es Zeit, den Pinsel um 180 Grad zu drehen. Ziehe ihn dann bis zum Ende der Augenbraue durch. Damit wir ein natürliches Ergebnis bekommen, kämmen wir die Augenbrauen gründlich aus, sodass keine harten Kanten übrig bleiben. Wer sich eine stärkere Kontur der Brauen wünscht, kann im letzten Schritt noch mit Concealer ausbessern. So einfach und schnell zaubern wir uns jetzt schöne, ausdrucksstarke Brows.

25. Juli 2022

Sunkissed Serum: Mit diesem Hack siehst du aus, als kämest du gerade aus der Sonne!

Du willst erholt und sonnen-geküsst aussehen, ohne dafür in den Urlaub fahren zu müssen oder dich in die Sonne zu begeben? Mit diesem Hack schenkst du deinem Gesicht einen Urlaubs-Glow. Der größte Benefit: Du siehst braun gebrannt aus, aber hast deine Haut nicht durch die UV-Strahlungen geschädigt.

Alles, was du für diesen Hack brauchst, ist dein Alltags Gesichtsserum und einen Bronzer. Dein Serum sorgt dafür, dass deine Haut mit Feuchtigkeit versorgt ist. Im Sommer empfehlen wir dir ein Serum, welches zusätzlich SPF enthält. So schützt du dich vor UV-Strahlungen, ohne eine ergänzende Sonnencreme zu verwenden. Den Bronzer vermischst du dann mit Serum, um einen natürlichen Glow-Effekt zu kreieren. Verteile die Kombination dann sorgfältig auf deinem Gesicht und massiere es runter bis zu deinem Hals. So leicht und schnell verleihst du deinem Gesicht den erholten Urlaubs-Look.

