von Julia Koschel Nach langer Durststrecke liegt Cord endlich wieder im Trend. Wir zeigen euch, wie wandelbar und vielseitig das Material ist und wie wir es 2023 tragen.

Cord galt viele Jahre lang als altbacken und eingestaubt. Doch seit einiger Zeit ändert sich das Image des robusten Materials und so feiert der Cord-Trend ein großes Mode-Comeback. Wir haben uns für euch einmal umgeschaut, was es für angesagte Cord-Pieces gibt und wie ihr sie gekonnt zu einem modernen Look kombinieren könnt.

Cord feiert sein Comeback und wird zum Trend-Material

Seinen Ursprung hat Cord – wie viele andere Stoffe – in der Arbeiterwelt. Im 18. Jahrhundert trugen es vornehmlich Bauhandwerker bei der Arbeit. Das liegt vor allem daran, dass das Material recht robust ist und eine gewisse schmutzabweisende Beschaffenheit besitzt. Inzwischen gehört Cord schon längst zu unserer Alltagskleidung und hat sich zu einem echten Trend-Material gemausert. Heutzutage kann man drei verschiedene Cord-Arten unterscheiden.

Breitcord: 10 bis 25 Rippen auf 10 Zentimeter Genuacord oder Manchester: 25 bis 40 Rippen auf 10 Zentimeter Feincord oder Babycord: mehr als 40 Rippen auf 10 Zentimeter

Das Schöne am Cord-Trend: Er ist universell einsetzbar. Ob elegant, sportlich oder edgy – jede:r kann das Material so kombinieren, dass es zum eigenen Stil und zu jeder Gelegenheit passt. Wir haben zu jedem unserer Lieblings-Cord-Pieces eine kleine Auswahl für euch getroffen. Könnt ihr euch für einen Favoriten entscheiden?

Cordhose

Die Cordhose ist sicherlich DER Klassiker, wenn es um Kleidungsstücke aus Cord geht. Ihr haftet daher allerdings auch das angestaubteste Image an. 2023 wird jedoch alles anders – und viel besser. Mit entspannten Schnitten, unterschiedlichen Cordstärken und modernen Farben hat die Cordhose nichts mehr mit ihrem ehemaligen Öko-Image zu tun.

Dazu könnt ihr je nach Gelegenheit und eigenem Geschmack hohe Schuhe oder lässige Sneaker kombinieren. Vermehrt sieht man in den Geschäften wieder Hosen- und Jackenkombinationen, sprich einen kompletten Anzug in Cord. Für Farbliebhaber DIE Gelegenheit, um damit einen aufregenden (Business-)Look zu kreieren. Dazu aber weiter unten im Text mehr.

Cordrock

Es ist höchste Zeit für einen Cordrock – egal, in welcher Länge. Ob als Mini, Midi oder Maxi, wir können in diesem Jahr nicht auf ihn verzichten. Damit der Cordrock schön fließt und eure Figur umschmeichelt, eignet sich für dieses Kleidungsstück ein feiner Cordstoff. Ein Beispiel: Zum kurzen Cordrock lässt sich wunderbar ein Oversize-Sweatshirt oder ein Oversize-Hemd kombinieren, dazu Sneaker oder flache Stiefel, mehr braucht es nicht für ein entspanntes, stylisches Outfit.

Cordkleid

Bei den Cordkleidern dominieren vor allem Latzkleider aus diesem schönen Material. Sie ergeben oft einen verspielten Look und werden daher besonders gern mit Sneakern oder Boots kombiniert. Ein schlichtes T-Shirt und ein Parka bei Bedarf – und schon kann das nächste Festival oder Open-Air-Konzert kommen.

Cordjumpsuit

Mit einem Jumpsuit aus Cord liegt man modisch 2023 ganz weit vorn. Der somit automatische Cord-All-Over-Look kann nicht übersehen werden. Je nach Wetterlage und Anlass könnt ihr euch zwischen Cropped Jumpsuits, sprich mit kürzeren Beinen, und zwischen langen und kurzen Ärmeln entscheiden. Wer noch einen draufsetzen möchte, der greift zu einer leuchtenden, kräftigen Farbe. Schlichter wird es mit Schwarz – aber nicht weniger beeindruckend.

Cordjacke

Eine Cordjacke macht sich ideal im aufkommenden Frühling 2023. Ganz egal, ob als Übergangsjacke oder sogenanntes Shacket – also die Mischung aus Hemd und Jacke(t). Vor allem zu schmalen Jeans geben sie dank des meist kantigen Schnitts einen idealen Kontrast ab. Umgekehrt machen aber auch taillierte Blazer in Cord richtig was her. Dazu empfiehlt sich eine etwas weitere Hose, um so wiederum einen Mix aus figurbetonter Jacke und lockerer Hose zu kreieren.

Cordanzug

Besonders spannend könnt ihr den Cord-Trend mit einem passenden Cordanzug umsetzen. Diesen gibt es derzeit in vielen verschiedenen Farben – meist in viel mehr als in klassischem Schwarz oder Beige. Hier zeigt sich einmal mehr die Bandbreite von Cord – denn ihr könnt dazu ein schlichtes weißes T-Shirt und Sneaker ebenso gut kombinieren wie hohe Schuhe und eine Bluse. Mit passenden Accessoires könnt ihr dann den gewünschten Stil unterstreichen. So oder so: Ein Look mit Cordanzug versprüht höchstes Trend-Potenzial. Manche Farben verlangen euch aber zugegebener Weise etwas Mut und Selbstbewusstsein ab.

Cord-Accessoires

Ihr traut dem Cord-Trend noch nicht über den Weg oder wollt neben Cordhose, Rock und Co. noch ein paar Accessoires ergänzen? Dann haben wir für euch einige wunderbare Pieces gefunden, mit denen ihr den Cord-Trend in jedes Outfit einbauen könnt.

