Diese 5 Accessoires werten deinen Herbstlook sofort auf – wetten?!

von Isabel Sophie Möller

Puhhhh ... dein Outfit gefällt dir heute mal wieder gar nicht, dir fehlt aber auch die Zeit, um alles nochmal umzuplanen? Dann sind diese fünf Accessoires genau das Richtige für dich, denn sie verpassen deinem Herbstlook sofort den ultimativen Trendfaktor. Versprochen!

Bubikragen

Bubikragen sind DER Accessoires-Trend für den Herbst 2020. Falls du dich bisher noch nicht an das It-Piece herangetraut hast: Jetzt ist die richtige Zeit dafür! Scandi-Woman Caroline Blomst macht vor, wie der Eyecatcher ein simples Basic-Outfit in Sekundenschnelle aufwerten kann. Lederjacke, Cardigan und Stoffhose hätten uns solo nicht vom Hocker gerissen, in Kombi mit Bubikragen spielt der Look aber gleich in einer ganz anderen Style-Liga.

Statement-Gürtel

Old but Gold: Taillengürtel sind ganz klar keine Fashion-Geheimtipps mehr. Die neuen Modelle kommen aber deutlich raffinierter daher und haben die Macht unseren Look komplett zu drehen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Multi-Pochette-Gürtel? Das stylische Teil sieht nicht nur grandios aus, sondern ist auch noch ultra-praktisch. Neben Handy, Schlüssel, Portmonee und Co finden garantiert auch noch unsere Schminkutensilien Platz.

Oder doch lieber ein maritimer Taillengürtel in Tampen-Optik? Stylistin Anna Borisovna macht vor, wie der Influencer-Liebling ein simples Outfit aus Paperbaghose und Sweater in einen Wow-Look verwandeln kann.

Beaniemützen in Knallfarben

Dieses Trend-Accessoire sorgt sofort für gute Laune – wetten?! Beanies waren uns bereits im vergangenen Herbst ein treuer Begleiter und auch jetzt kramen wir die kuscheligen It-Pieces wieder hervor. Natürlich sehen die Mützen auch in gedeckten Tönen stylisch aus, in knalligen Neonfarben wie bei Schauspielerin Valentina Pahde sorgen sie aber für einen optischen Frische-Kick und Good Vibes. Was will man mehr?

Baseball Caps

Designs in 90er-Ästhetik ziehen sich wie ein roter Faden durch das bisherige Trendjahr. Und auch im Herbst wartet ein weiteres Fashion-Revival auf uns: Die gute alte Basball-Cap. Der Grunge-Klassiker erhält 2020 aber ein edles Update – in cleaner Optik und gedeckten Tönen verleiht er jedem Outfit sofort eine coole Note, fügt sich aber zugleich perfekt in unsere Herbstgarderobe ein. Weiterer Pluspunkt: Über Bad-Hair-Tage müssen wir uns keine Gedanken mehr machen...

Gliederketten aus Horn

Da sind sie wieder: Die guten alten Statementketten. Statt auf viel Glitzer und große Perlen setzen Fashionistas aktuell lieber auf lange, schwere Gliederketten aus Horn. Die lassen jedes Outfit sofort wertiger erscheinen und sorgen für einen Eyecatcher-Moment. Tipp: Mode-Profis schwören auf Matchy-Matchy-Looks und kombinieren farblich passende Teile in Brauntönen zum neuen Schmuck-It-Piece. Well done!