von Ilka Alves Goncalves Wenn die Temperaturen ihren Höhepunkt erreichen, sind kurze Sommerstyles unsere Rettung. Minikleid und Römersandalen galten dabei jahrelang als sichere Bank. Wer etwas Abwechslung möchte, findet hier stylische Schuh-Alternativen, die gut zu unserer Sommergarderobe passen.

Egal ob Hotpants, Bermuda-Shorts oder Minikleid – im Sommer fallen unsere Klamotten deutlich kürzer aus. Insbesondere beim luftigen Sommerkleid greifen wir gerne zu klassischen Riemchensandalen, dabei warten diesen Sommer spannende Styling-Kombis auf uns.

Die perfekte Schuhwahl für kurze Sommeroutfits

Cowboy-Boots ganz ohne Cowgirl-Look

Bohokleider und Cowboy-Boots ist eine Styling-Kombo, auf die gerne im Herbst, wenn sich die ersten Blätter leicht rötlich verfärben und die Natur in einem romantischen Sepia-Schleier erstrahlt, zurückgegriffen wird. Im Sommer lassen sich die von den 60er-Jahren inspirierten Kleider zwar ebenfalls tragen, richtig angesagt sind in diesem Jahr aber cleane, schnörkellose Looks, wie man sie von den Scandi-Girls kennt. Doch auch die machen sich bestens zu Cowboy-Boots! Der Stilbruch funktioniert, weil er dezent ist und nicht sofort ins Auge sticht. Zudem schmeicheln Country-Boots nackten Beinen – das hat bereits Jessica Simpson in ihrem Video "These Boots Are Made for Walkin" bewiesen.

Kleider im Scandi-Style und Cowboy-Boots sind diesen Sommer eine unschlagbare Kombi. © Christian Vierig / Getty Images

We love Slippers and Shorts

Gemütlich und ein absoluter Trendgarant sind Leder-Slippers. Ob Maxi-Dress, Culotte, Mini-Dress oder Shorts – die flachen Treter passen einfach immer, weshalb man in ein gutes Paar mit bequemem Fußbett investieren kann.

Flache Leder-Slippers dominieren auch 2022 die Fashionszene. © Edward Berthelot / Getty Images

Dieser Schuhtrend erlebt ein Revival

In den 2000er-Jahren waren Mules mit mittelhohem Absatz aus den Schuhschränken der Fashionistas nicht wegzudenken und auch diesen Sommer erleben sie ein großes Revival. Besonders beliebt sind dabei Modelle mit PVC-Riemen oder extravagantem Absatz. Die deutsche Fashion-Bloggerin Sonia Lyson ist Fan des Schuh-Comebacks und kombiniert lilafarbene Mules mit Strassdetails zum übergroßen Boyfriend-Hemd.

Sonia Lyson stylt Mules mit Strassdetails zum XL-Boyfriend-Hemd © Jeremy Moeller / Getty Images

Nicht ohne meine Dad-Sneaker

Dad-Sneaker galten lange Zeit als Fashion No-Go, weshalb sie auch unter dem Namen Ugly-Sneaker berühmt wurden. Seit ein paar Jahren sind sie jedoch fester Bestandteil sämtlicher Streetstyles. Zugegeben, im Sommer sind sie nicht gerade eine erfrischende Wahl, dafür haben sie einen extremen Coolness-Faktor. Einfach die Lieblingsturnschuhe hervorholen, kurze Tennissocken und Minirock anziehen und schon siehst du aus wie die Fashionistas aus Kopenhagen oder Paris.

Dad-Sneaker im Sommer? 2022 ein absoluter Hingucker! © Imaxtree