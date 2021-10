von Rike Andresen

Dass der Herbst in Deutschland eingekehrt ist, lässt sich nicht mehr leugnen – die Temperaturen sind frisch, der Himmel oft trist. Das ist wohl auch der Grund, warum immer mehr von uns in Sachen Fashion zu Farbe greifen. Und dabei ist uns vor allem eine Farbe immer wieder aufgefallen: Grün.

Grün, Grün, Grün sind alle unsere Kleider – das ist am Ende des Jahres bestimmt unsere Devise, wenn wir einen Blick in unseren Kleiderschrank werfen. Denn die Farbe lässt sich hingegen vieler Zweifel wunderbar in unsere Alltags-Styles integrieren. Entweder als farblicher Akzent oder als gesamter Look – mit der Trendfarbe wirst du im Herbst garantiert zum Hingucker.

Farblich Akzente setzen

Victoria Swarovski beweist mal wieder ein gutes Händchen für Trends. Als eine der Vorreiterinnen integriert sie nämlich die Farbe Giftgrün in ihre Styles.

Sie kombiniert eine tailliert geschnittene grüne Jacke zu einem beigefarbenen Basic-Top und einer enganliegenden Leder-Leggins mit Schlitz an den Beinen. Dadurch kommen besonders ihre Sneaker mit den grünen Schnürsenkeln zur Geltung. Mit einer grünen Tasche der Marke Hermèsrundet sie ihren Look schließlich ab.

Olivgrün: Nicht ganz so knallig, aber trotzdem wunderschön

Wer sich das Giftgrün a là Victoria Swarovski in seiner eigenen Garderobe nicht vorstellen kann, für den oder die haben wir eine schöne Alternative. Charlotte Kuhrt zeigte sich bereits im Sommer in einem fließenden olivgrünen Kleid – hier noch Barfuß bei strahlendem Sonnenschein. Doch genau diese Art von Kleider lassen sich ganz leicht für Herbst und Winter recyceln indem man eine Strumpfhose, coole Boots und einen schönen Mantel kombiniert.

Wer einen All-Over-Look in Grün kreieren möchte, kann mit der Farbe des Mantels einen weiteren Grünton einbringen und so einen schönen Kontrast schaffen. Bei dem Look von Charlotte würde sich beispielsweise ein dunklerer Grünton besonders toll eignen.

It's beginning to look a lot like Christmas

Wir wissen nicht wieso, aber Waldgrün erinnert uns immer total an die Weihnachtszeit. Und da wir sowieso totale Weihnachts-Freaks sind, tragen wir die Farbe Waldgrün gerade rauf und runter. Wie man sie am besten stylt, zeigt uns Fashionista Renia Jaz mit ihrem Look. Zu einem lässigen Off-Shoulder-Strickpullover mit grünen Details kombiniert sie eine trendige Wide-Leg-Trouser aus waldgrünem Leder. Sneaker oder Heels dazu und fertig ist der Hingucker-Look.

Verwendete Quellen: instagram.com