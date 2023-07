von Ilka Alves Goncalves Grasgrün, Lindgrün und viele Grüntöne mehr – der Sommer 2023 steht im Zeichen eines neuen Farbtrends. Wenn man auf ein zwei Dinge achtet, schmeichelt er uns allen.

Im letzten Jahr war kein entkommen vor der Farbe Pink. Obwohl der Barbie-Trend noch nicht ganz abgeflaut ist, steht schon der nächste Farbtrend in den Startlöchern. Bereits im letzten Jahr zeichnete sich die neue It-Farbe auf den Lauftstegen an, jetzt hat sie den Weg in unsere Kleiderschränke geschafft. Doch wie lässt sich die Grün am besten tragen? Welche Kombinationen sind besonders schmeichelhaft?

Monochrom in Grün

Was man recht oft in den aktuellen Sommerkollektionen sieht, sind grasgrüne Ensembles, bestehend aus Shorts und Hemd. Von Kopf bis Fuß in Grün ist erst einmal eine Ansage, kann sich aber auszahlen. Das Stichwort hier ist Einfachheit. Monochrome Looks zeichnen sich nämlich durch ihren reduzierten Charakter aus. Der Hauptlook – als Hose und Shirt, Rock und Top oder ein Kleid – setzt hier den Farbakzent. Accessoires wie Schuhe und Tasche können entweder in helleren Tönen der Farbfamilie gehalten werden, oder man greift zu neutralen Farben wie Beige, Schwarz oder Braun. Gerade ein Grasgrün steht so ziemlich jeder Frau und jedem Mann – ausprobieren lohnt sich.

Anna dello Russo weiß als Mode-Expertin, was im Trend liegt. Auch sie trägt die Farbe Grün im Sommer 2023 hoch und runter. © Valentina Frugiuele / Getty Images

Dunkle Haare, dunkles Grün

Trägt man dunkle Haare, wird man meist dem Herbst- oder Winter-Typ zugeordnet. Beide Gruppen der Farbberatung enthalten dunkle Grüntöne. Die Farbrange beinhaltet Olivtöne, ein Petrol, Moosgrün und viele mehr. Monochrome-Looks eignen sich mit den dunklen Farben im Sommer weniger, weil sie schnell winterlich wirken, lockert man sie aber mit Ornamenten, Streifen oder Prints auf, sind sie unheimlich stylisch – auch in der heißen Jahreszeit.

Ein dunkles Grün ist nicht nur etwas für die Winterzeit – auch im Sommer ist die Farbe ein Hingucker. © Edward Berthelot / Getty Images

Blond und Grün – ein starkes Team

Grüntöne werden häufig zu Unrecht den dunklen Haar- und Hauttypen zugeordnet. Dabei sind gerade helle Lindtöne und ein Neongrün unheimlich schmeichelhaft zu blonden Haaren. Leonie Hanne ist der beste Beweis. Natürlich brauchen solche Looks ein gewisses Selbstbewusstsein. Wer klein anfangen möchte, kann zunächst auf Tops in der Trendfarbe 2023 setzen. Eine Jeans oder eine weiße Stoffhose dazu, und schon hat man seine Sommergarderobe stylisch aufgepeppt.

Leonie Hanne zeigt, dass ein knalliges Lindgrün frische und gute Laune in den Look bringt. © Edward Berthelot / Getty Images

Grün im kleinen Stil

Du liebst Grün, willst aber bei deinen Klamotten noch nicht in die Vollen gehen? Gar kein Problem. Die Trendfarbe macht sich auch gut bei unseren Accessoires. Die grüne Hobo-Bag von Bottega Veneta hat den Trend gesetzt, andere Taschenlabels haben mittlerweile nachgezogen. Eine große Auswahl an grünen Taschen ermöglicht es uns nun im Sommer, den Farbtrend aufzugreifen, ohne dabei die eigene Komfortzone verlassen zu müssen. Greift man den gleichen Farbton noch bei den Schuhen auf, wird ein gut kuratierter Look daraus.

Auch grüne Accessoires liegen diesen Sommer hoch im Kurs. © Jeremy Moeller / Getty Images

Dafür steht die Farbe Grün

Grün ist eine Mischfarbe aus Gelb und Grün. Sie vereint sowohl das Licht als auch das Dunkle und steht in der Natur für Wachstum und Leben. Es ist somit eine sehr positiv belegte Farbe – oft als Farbe der "Hoffnung" benannt. In der Mode hat die Farbe Signalwirkung und ist deshalb so beliebt, weil die Farbfamilie so vielfältig. Jede:r hat die Chance, den passenden Farbton für sich zu finden – besser geht es wohl kaum.