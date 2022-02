Trendfarbe Blau: Wie wir die angesagte Farbe stylen

Wenn es draußen immer trister und grauer wird, sehnen wir uns doch alle nach ein bisschen mehr Farbe. Mode kann da der stimmungsaufhellende Farbklecks sein. Und zum Glück ist ein leuchtendes Blau momentan total angesagt. Wie wir sie in dieser Saison stylen, lest ihr hier.

Farbige Outfits im Winter sind eigentlich ein Stimmungsbooster, oder? Aber in der Realität landen wir beim Outfit-Styling häufig bei Schwarz. Ein Klassiker unter den Farben, ja. Doch auf Dauer kann das ganz schön langweilig werden – aber damit ist jetzt Schluss: Denn immer mehr Fashionistas zeigen sich derweil mit It-Pieces in Blau. Wir zeigen dir, wie du die Trendfarbe gekonnt in deine Outfits integrierst.

Ein blaues Trend-Piece

"Bring Farbe in den grauen November" fordert Frauke Ludowig ihre Follower:innen unter ihrem Post auf. Die TV-Moderatorin posiert in einem blau-weiß gemustertem Wollmantel. Dazu kombiniert sie ein weißes Strickkleid mit Rollkragen. Die ebenfalls weißen Doc Martens schaffen dazu einen wirklich lässigen Stilbruch. Dieser Look beweist: Blau kann ziemlich cool aussehen!

Blau geht auch mit Leder

Good to know: Die Trendfarbe harmoniert super zu verschiedenen Materialien, wie zum Beispiel Leder. Das beweist auch Xenia Adonts: Die Bloggerin kombiniert eine blaue Vinyl-Jacke zu einer schwarzen Glattlederhose. Und auch beim Schuhwerk bleibt sie dem rockigen Material treu, kombiniert zu ihrem Outfit Lederboots mit XL-Plateau.

Blau innerhalb der Farbfamilie kombinieren

Fernsehmoderatorin Victoria Swarovski strahlt in einer Kombination aus Babyblau! Sie akzentuiert den Zweiteiler mit weißen hochgeschnürten Boots und einer petrolblauen Taschen. Wenn du modisch etwas wagen möchtest, kannst du wie Victoria Swarovski mit verschiedenen Blautönen spielen. Das verleiht deinem Look das gewisse Etwas.

Blaue Accessoires in den Look integrieren

Nicht jede:r von uns mag es auffällig, das ist klar. Ein blauer Mantel oder eine blaue Jacke kann da schon too much für einige von uns sein. Das bedeutet aber nicht, dass du auf die Trendfarbe verzichten musst. Stefanie Giesinger zeigt in ihrem Post, dass sich der Trend auch soft umsetzen lässt: Sie trägt ein Sweatshirt mit royalblauen Details und mit einer beigefarbenen Hose. Das Blau ihres Shirts wird ebenfalls in der 80s Sonnenbrille aufgegriffen. Ihr Look beweist: Manchmal bedarf es nicht mehr als ein oder zwei farbige Accessoires, um deinem Outfit einen interessanten Twist zu verleihen.Tipp: ein knalliger Blauton auf den Nägeln macht deinen Look perfekt!

Verwendete Quellen: Instagram.com