Die Trendfarbe Braun gehört zu den beliebtesten Farben der kalten Jahreszeit. Wir zeigen euch, wie ihr sie im Herbst gleich doppelt cool stylen könnt.

Mit fallendem Laub zieht Jahr für Jahr die Farbe Braun zurück in unseren Kleiderschrank. Während wir im Sommer eher auf Knallfarben oder klassisches Schwarz setzen, bekommt Braun im Herbst endlich wieder die Aufmerksamkeit, die es verdient – und in diesem Jahr so richtig!

Von Kopf bis Fuß: So tragen wir Braun jetzt

Stars wie Hailey Bieber und Reese Witherspoon haben uns gezeigt, wie man Braun in diesem Jahr trägt, und dabei belassen sie es nicht bei ihrer Kleidung. Denn die beiden Stil-Ikonen haben es sich einfach gemacht und von Kopf bis Fuß auf die Herbst-Farbe gesetzt – sowohl in Sachen Mode als auch Beauty.

Während wir in den Nuancen und der Helligkeit bei unserem Augen-Make-up variieren können, ist es wichtig, dass der Unterton der Farbe gleich bleibt. Wer bei seinem Outfit also auf ein kühlen Braunton setzt, sollte dies unbedingt beim Make-up beibehalten. Eine Regel, die Hailey Bieber streng befolgt: Die erschien nämlich in einem kühlen Braunton zu einem und einem warmen Braunton zu einem anderen Event. Zwei ähnliche Looks mit komplett unterschiedlicher Wirkung.

Bei der Annual Academy Museum Gala überzeigt Hailey Bieber in kühlen Brauntönen. © Jon Kopaloff / Getty Images

Das tragen wir obenrum

Echte Styling-Profis sollten sich nach dem Lesen dieses Artikels dringend auf den Weg zur nächsten Drogerie machen und einen Lidschatten im exakt gleichen Ton seines Lieblingsteils suchen. Reese Witherspoon zeigt, wie es geht, und kreiert einen extra edlen Ton-in-Ton-Look. PS: Ob ihr matten oder schimmernden Lidschatten verwendet, ist euch überlassen. Wer in Sachen Make-up einen Schritt weitergehen möchte, betont seine Lippen mit einem bräunlichen Gloss.

Reese Witherspoon bei der Premiere von ""From Scratch" in Los Angeles. © Leon Bennett / Getty Images

Diese Accessoires machen den Look perfekt

In Sachen Schuhe haben wir zwei Möglichkeiten: Hier können wir den Braun-Trend durchziehen und zu braunen Schuhen greifen oder einen Farbton wählen, der das Braun unseres Outfits unterstreicht. Edle Gewürztöne oder ein warmes Lila kreieren beispielsweise den perfekten Herbst-Look. Obwohl wir in der Redaktion Fans der umstrittenen Farbkombi aus Schwarz und Braun sind, verzichten wir bei diesem Look auf schwarze Heels. Auch beigefarbene Pumps lenken nur ab und bleiben im Kleiderschrank. In Sachen Schmuck ist hier weniger ebenfalls mehr: Edler Goldschmuck reicht völlig aus, um den warmen Cozy-Look komplett zu machen.

Hailey Bieber bei der Elle's 29th Annual Women in Hollywood Party. © Jon Kopaloff / Getty Images