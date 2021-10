Vorbei sind die tristen Zeiten! Die Stars haben eine neue Trendfarbe für sich entdeckt und liefern nach Monaten der Langeweile und Tristesse richtig gute Laune!

Der Sommer geht zu Ende und die Jahreszeit der gedeckten Töne und düsteren Farben steht motiviert in den Startlöchern. Umso erfrischender, dass die Promis weiterhin ganz tief in die Trickkiste greifen wenn es um Farben geht. Sei es auf dem Red-Carpet der Emmys, auf dem Weg zur London Fashion Week oder ganz entspannt auf den Straßen New Yorks: Die Stars haben eine neue Lieblingsfarbe und die heißt Neongelb.

Nur Mut!

Kaley Cuoco, 35, gehörte zu den Hinguckern bei den diesjährigen Emmy Awards. Nicht ohne Grund: In ihrer neongelben Robe von Vera Wang strahlte sie förmlich und stahl ihren Kolleg:innen in schlichtem Schwarz gekonnt die Schau. Doch nicht nur Cuoco begeisterte mit dem knalligen Ton. Auch Preisträgerin Michaela Coel, 34, sorgte in ihrem Ensemble von Christopher John Rogers für einen Frischekick und lieferte uns einen Red-Carpet-Moment, den man so schnell nicht mehr vergisst. Auch, wenn die Farbe im All-Over-Look etwas Mut verlangt, können wir uns einer Sache sicher sein: Neongelb bringt wirklich jede:n zum Strahlen!

Michaela Coel in einem Ensemble von Christopher John Rogers. © Rich Fury

Die Mischung macht's!

Ja, auch an den Männern ist dieser Trend nicht vorbeigegangen. Schauspieler Idris Elba, 49, zeigt, dass Neongelb nicht nur in den Kleiderschränken der Frauen Einzug erhalten sollte. Kombiniert mit einer blauen Stoffhose wirkt der Schauspieler super stylisch, aber nicht verkleidet und beweist: Egal wie auffällig ein Trend zunächst scheint, richtig kombiniert wird so gut wie alles tragbar.

"Luther"-Star Idris Elba und seine Frau Sabrina Dhowre haben sich für eine Präsentation von Roland Mouret im The Soho Hotel schick gemacht. © Neil Mockford/GC Images / Getty Images

Weniger ist mehr

Noch nicht so ganz warm geworden mit dem auffälligen Farbton? Keine Angst! Wer es weniger auffällig, sondern eher dezent mag, nimmt sich bei Beispiel an It-Girl Olivia Palermo, 35. Mit Schuhen, Handtaschen oder anderen Accessoires werden spannende Farbakzente gesetzt, die vor allem in Kombination mit zeitlosem Schwarz oder Weiß besonders gut zu Geltung kommen und super elegant wirken.

© Splashnews.com

