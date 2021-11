Was haben Prinz William, "James Bond"-Darsteller Daniel Craig und Jonah Hill gemeinsam? Sie alle haben ihren klassischen Anzügen den Laufpass gegeben und begeistern in dem Trendmaterial des Winters: Samt!

Samt, Pailletten, Satin. Die Trends für die Wintersaison stehen fest. Während sich Männer mit Pailletten und Satin vielleicht noch etwas anfreunden müssen, ist ein Trendmaterial nun in ihren Kleiderschränken angekommen: Samt! In den letzten Wochen konnte man das raue Material immer wieder auf roten Teppichen erspähen. Sogar an Männern, von denen man so viel Modemut gar nicht gewohnt ist. Daniel Craig, 53, Prinz William, 39, Prinz Joachim, 52, und Jonah Hill, 37, beweisen, wie aufregend es ist, wenn Männer gewohnte Pfade verlassen und modisch mal so richtig Vollgas geben.

Trendmaterial Samt: Selbst 007 steht drauf

Er ist DER Mann auf dem Red Carpet. Daniel Craig, 53, stolziert Ende September als 007-Agent über den roten Teppich der "James Bond"-Premiere in London. Zu erwarten war ein perfekt geschnittener schwarzer Anzug mit Fliege. Typisch Bond eben! Umso erfrischender war seine Kleiderwahl bei dem Event. Denn der Schauspieler wirft alte Geheimagenten-Klischees über Bord und zeigt sich im Samtsakko von Scabal. Fast noch überraschender: die Farbwahl. Denn der Brite setzt nicht etwa auf ein sattes Dunkelblau oder Grün, er greift zu knalligem Pink. Eine Entscheidung, für die er gefeiert wird. Denn mal ehrlich: James Bond im pinkfarbenen Samtjackett? Zeitgenössisch, stylisch und längst überfällig.

Daniel Craig bei der James Bond Premiere in London. © Barcroft Media / Getty Images

Royaler Stoff mit royalen Fans

Nicht ganz so mutig, aber genauso stylisch zeigte sich Prinz William bei der "EarthShot"-Preisverleihung in London. Denn William, der eigentlich für einen eher schlichten und zurückhaltenden Style bekannt ist, erscheint ebenfalls in dem edlen Material, das einst für königliche Gewänder genutzt wurde. Kombiniert mit einem schwarzen Rolli zeigt sich Prinz William in seinem dunkelgrünen Samtjackett von Reiss modisch von einer ganz neuen Seite und stiehlt seiner Frau Catherine fast die Schau!

Prinz William und Herzogin Catherine bei der Earthshot Preisverleihung. © Alberto Pezzali / Getty Images

Es geht auch rockig

Jonah Hill hat sich in den letzten Monaten zu einer echten Fashion-Ikone entwickelt. Der Schauspieler zeigt sich aktuell an der Modefront mutiger denn je. Auch sein neuester Look, den er bei Instagram teilt, enttäuscht nicht: Im Samt-Suit bringt er seine Follower:innen zum Schwärmen. Das aufgeknöpfte Hemd und die dünne Gliederkette sorgen für eine ordentliche Portion Rock'n'Roll und jede Menge 70ies-Vibes. Ein weiterer Beweis, dass das Material vielseitig einsetzbar ist und je nach Kombi eine komplett andere Wirkung hat. Von edel bis lässig cool: Samt hat die Männerherzen erobert und die der Frauen gleich mit.

